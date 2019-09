Milano Primi interventi per la riqualificazione di piazzale Archinto

Senza Milano e senza Nord. Primi mal di pancia per un governo sbilanciato sotto il Po : Mentre tutti ascoltano la lista dei ministri, pronunciata da Giuseppe Conte, in un divanetto del Transatlantico l’altro Di Maio, Marco del Pd, deputato vicino a Maria Elena Boschi, sussurra a un collega: “In questo esecutivo il grande assente è il Nord”. E sta tutto qui lo spaesamento e la preoccupazione di un pezzo di Nazareno che sotto sotto ha condiviso l’uscita di Carlo Calenda - che ha voluto il coraggio ...

Milano Monza Motor Show - Primi dettagli sul nuovo Parco Valentino : Sono state diffuse le prime informazioni in merito alla sesta edizione dell'ex Parco Valentino . L'evento, dal 2020 trasferito in Lombardia, ora prende il nome di Milano Monza Open-Air Motor Show e si svolgerà dal 18 al 21 giugno 2020 tra la città di Milano e il Parco di Monza . Come già comunicato, gli organizzatori hanno deciso di cambiare location dopo cinque edizioni svolte a Torino e grazie all'accordo con l'ACI è stata scelto un luogo ...

Concorsi Comune Milano 2019 - in arrivo 1000 assunzioni : pubblicati i primi bandi : pubblicati i primi bandi dei Concorsi Comune Milano. Siglato l’accordo tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Csa e Rsu per il piano occupazionale dell’anno in corso. Saranno diverse le figure ricercate per un totale inserimento di 1.000 professionisti entro il 2019. Vediamo tutti i dettagli. Concorsi Pubblici in corso Concorsi Comune Milano: il piano assunzionale Oltre 1.000 assunzioni al Comune ...