Matteo Renzi rassicura Giuseppe Conte La verità? Con la scissione dal Pd il premier è

"Lascio il Pd". Matteo Renzi su Repubblica : "Mi fa impazzire quando mi danno per morto" : “La guerra voglio farla a Salvini, non a Zingaretti. Lascio la comodità e mi riprendo la libertà”. Matteo Renzi lascia il Pd, costituisce gruppi parlamentari autonomi e assicura sostegno al Governo Conte. In una lunga intervista concessa ad Annalisa Cuzzocrea su Repubblica l’ex premier annuncia la scissione dal Partito Democratico che, assicura, “sarà un bene per tutti”, e adduce una ...

Matteo Renzi lascia il Pd e dice : "Sarà un bene per tutti. anche per Conte" : Renzi ha deciso, lascia il Pd: “I gruppi autonomi nasceranno già questa settimana. E saranno un bene per tutti: Zingaretti non avrà più l'alibi di dire che non controlla i gruppi pd perché saranno “deRenzizzati”. E per il governo probabilmente si allargherà la base del consenso parlamentare, l'ho detto anche a Conte”. In un'ampia intervista a la Repubblica l'ex premier e segretario del Pd annuncia la scelta di dar vita ad un'altra formazione ...

Dai finanzieri ai parlamentari (tra cui Boschi e Bellanova) : ecco le donazioni ai comitati di Matteo Renzi. In due mesi più di 470mila euro : Il 3 luglio arrivano 100mila euro da Daniele Ferrero, primo azionista con il 27% nonché amministratore delegato della Venchi, colosso della cioccolateria. Il giorno dopo Lupo Rattazzi, imprenditore e figlio di Susanna Agnelli, versa altri 40mila euro. Segue con 90mila euro Davide Serra, finanziere italiano naturalizzato britannico, fondatore e amministratore delegato del fondo Algebris. È solo l’inizio dell’impennata di donazioni ai ...

Matteo Renzi - l'avvertimento di Luigi Zanda : "Le scissioni non portano mai fortuna - neppure alle urne" : "Fino all'ultimo dobbiamo sperare che la scissione sia solo un brutto sogno", premette Luigi Zanda, senatore e tesoriere del Pd. "Questa minaccia incombente condanna il governo, e di conseguenza il Paese, a restare sospesi nel limbo: in una situazione di incertezza che fa male a entrambi. Col rischi

Dario Franceschini - appello a Matteo Renzi : "Non farlo - il Pd è casa tua. La separazione è ridicola" : "A Matteo Renzi dico no, non farlo". Dario Franceschini, intervenendo ad AreaDem, ha lanciato un appello all'ex segretario ed ex premier: "Il Pd è casa di tutti, casa tua e casa nostra. Il popolo della Leopolda è una parte del grande popolo del Pd, non separiamo questo popolo, non indeboliamoci spac

Sondaggio di Antonio Noto - male i partiti personali : quello di Matteo Renzi arriva al 5 per cento : Matteo Renzi, Giuseppe Conte, Carlo Calenda e Giovanni Toti. Se "i partiti forti nascono nelle piazze per poi arrivare in parlamento", come accaduto al "M5s, tanto per fare un esempio recente, o agli stessi Berlusconi o Bossi se ci riferiamo al passato", "la storia ci racconta che i partiti nati da