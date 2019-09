Marchegiani | ' Sarri ha detto a Bonucci di uscire dall' area una volta spazzata la palla'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 17 settembre 2019) La Juventus, dopo il match contro la Fiorentina, ha ovviamente subito numerose critiche per il gioco non di certo ideale dimostratoa squadra allenata da Maurizio. Il più bersagliato ovviamente è stato proprio il tecnico toscano, soprattutto per le parole nel post partita di Fiorentina - Juventus, quando ha sottolineato, come parziale scusante, il fatto che faceva molto caldo ed inevitabilmente questo ha condizionato il gioco dei bianconeri. Resta però una partita sottotono da parte dei giocatori, che ancora devono assimilare i dettami del tecnico toscano. Ciò che ha spiccato nel match contro la Fiorentina, come ha voluto ribadire il commentatore televisivo di Sky Sport Luca, è il fatto cheha chiesto in maniera anche accesa al difensoredi far salire la difesa, a maggior ragione quando lavenivadi rigore. 'haa ...

SiamoPartenopei : Marchegiani: 'Ho visto Sarri sgolarsi con Bonucci. Dico una bestemmia sulla Juve. Napoli? Troppo lontano' - NapoliAddict : Marchegiani: 'Ho visto Sarri sgolarsi con Bonucci. Dico una bestemmia sulla Juve. Napoli? Troppo lontano' | AreaNap… - NapoliAddict : Marchegiani: 'Ho visto Sarri sgolare con Bonucci. Dico una bestemmia sulla Juve. Napoli? Troppo lontano' | AreaNapo… -