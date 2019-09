L' Inter non va oltre l' 1-1 con lo Slavia Praga | le pagelle | Barella salva i nerazzurri

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 17 settembre 2019) Da poco è terminato il match del Meazza trasul risultato di 1-1 con reti messe a segno da Olaynka al 63' e il pari realizzato daal 92'. Gara valida per la prima giornata del gruppo F che vede anche la presenza di Borussia Dortmund e Barcellona. Le due squadre salgono ad un punto in classifica. Il prossimo turno vedrà l'di scena al Camp Nou, dove affronterà il Barcellona, mentre i cechi saranno di scena in casa contro i tedeschi. La partita Il tecnico dell', Antonio Conte cambia qualcosa rispetto a quanto visto contro l'Udinese in campionato sabato. In difesa c'è D'Ambrosio al posto di Godin a comporre il terzetto con Skriniar e De Vrij. In mezzo al campo, invece, la novità è rappresentata dall'impiego di Gagliardini al posto die Vecino, al fianco dei confermatissimi Brozovic e Sensi. In avanti ce la fa Lukaku, con Lautaro Martinez a ...

