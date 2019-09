C’è un nuovo “nero più nero del mondo”

Crosetti : “tra gli juventini C’è chi vede in Sarri il nuovo Maifredi” : Due dei migliori tre juventini degli ultimi dieci anni (Conte, Marotta) adesso stanno all’Inter, il terzo (Allegri) è stato declinato al passato prima che quel passato, forse, passasse davvero. Comincia così, su Repubblica, l’analisi di Maurizio Crosetti. Che per il secondo giorno consecutivo si occupa di Juventus. E per il secondo giorno con non poco veleno nei confronti di Sarri. Ieri anche nei confronti di Napoli quando ha ...

Renzi fonda il suo nuovo partito : C’è già l’accordo con Conte : Sarà una separazione consensuale. I Renziani lasceranno il Pd. Alla Camera e al Senato nasceranno i nuovi gruppi. L’ex premier

Probabili formazioni Verona-Milan : Piatek di nuovo titolare - C’è Stepinski : Probabili formazioni Verona-Milan – Al Bentegodi, il posticipo della domenica tra gialloblu e rossoneri. Queste le possibili scelte di Juric e Giampaolo. Per gli scaligeri già scalpita Stepinski, con Zaccagni e Tutino dietro. Per i lombardi, confermato l’attacco a tre con Suso e Castillejo, Piatek ritorna titolare. VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Bocchetti; Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Tutino; ...

Tante novità in arrivo con la Google Fotocamera dei Google Pixel 4 : ecco che cosa C’è di nuovo : Continuano le anticipazioni sulle funzionalità della Fotocamera dei Google Pixel 4, grazie al file apk di Google Fotocamera 7. L'articolo Tante novità in arrivo con la Google Fotocamera dei Google Pixel 4: ecco che cosa c’è di nuovo proviene da TuttoAndroid.

Spazio - scoperto a 110 anni luce dalla Terra un nuovo pianeta in cui C’è acqua. Gli scienziati : “Lì potrebbero esserci segni di vita” : “La vita come sappiamo è basata sull’acqua. Questo pianeta è il miglior candidato che abbiamo al di fuori del nostro sistema solare nella ricerca di segni di vita“. Giovanna Tinetti, astronoma dell’University College di Londra, ha commentato così la scoperta sensazionale fatta nel Regno Unito: secondo una ricerca del suo ateneo apparsa su Nature Astronomy, per la prima volta è stata rilevata acqua nell’atmosfera di un ...

Nuovo Land Rover Defender - ecco tutto quello che C’è da sapere : Uscita di scena tre anni fa, la madre di tutte le Land Rover si è ripresentata sulla scena al salone di Francoforte. Promette di accontentare non solo i più esigenti fuoristradisti ma anche di attrarre chi con l'off-road puro & rude non ha, e non ha mai avuto, molto a che fare

Nel nuovo trailer di The Good Doctor 3 C’è posto per Shaun e i suoi nuovi casi : quando andrà in onda la serie? : Nel nuovo trailer di The Good Doctor 3 c'è posto per tutti. Questa è la novità dell'ultima ora visto che proprio nel suo prime time del lunedì, ABC ha deciso di rilasciare un nuovo promo della serie mettendo da parte la vita sentimentale di Shaun a favore degli altri protagonisti e dei nuovi casi che dovranno trattare. La nuova stagione della serie con l'amato Freddie Highmore debutterà negli Usa il prossimo 23 settembre andando in onda fino ...

Fate attenzione - C’è un nuovo tentativo di attacco phishing in circolazione tramite SMS : Negli ultimi giorni ci sono state numerose segnalazioni di tentativi di attacchi phishing tramite SMS in apparenza provenienti dalla propria banca. L'articolo Fate attenzione, c’è un nuovo tentativo di attacco phishing in circolazione tramite SMS proviene da TuttoAndroid.

C’è da aspettare per il nuovo album di Renato Zero - slitta la data d’uscita del disco : Il nuovo album di Renato Zero cambia data. L'annuncio è arrivato nel corso dell'intervista condotta da Marco Travaglio per i 10 anni del Fatto Quotidiano che si è tenuta a La Versiliana, in cui l'artista romano ha raccontato alcuni particolari della prossima uscita. La data non sarà più quella del 30 settembre, come annunciato in precedenza, ma quella del 4 ottobre. L'uscita di Zero Il Folle è quindi ufficiale ed è già stata anticipata dal ...

Roma - la prefettura frena gli sgomberi. L’assessore regionale Valeriani : “Col nuovo scenario politico C’è un cambio di sensibilità” : “Confidiamo che il nuovo scenario produrrà anche un cambio di sensibilità“. Il riferimento di Massimiliano Valeriani, fedelissimo di Nicola Zingaretti, è palese e mai negato: l’accordo Pd-M5s sul possibile nuovo governo nazionale ha creato una nuova sinergia sugli sgomberi a Roma, attanagliata da un unicum nazionale ed europeo dove persistono oltre 80 palazzi occupati da circa 3mila famiglie in emergenza abitativa. ...

C’è di nuovo la possibilità di provare Vodafone Happy Black gratis : Vodafone Happy Black è la nuova iniziativa lanciata dall'operatore all'inizio di questo mese per consentire ai propri clienti di usufruire di tutta una serie di sconti L'articolo C’è di nuovo la possibilità di provare Vodafone Happy Black gratis proviene da TuttoAndroid.

Udinese - C’è un nuovo arrivo : ufficiale l’esterno Ken Sema : nuovo acquisto per l’Udinese, che si è assicurata l’esterno Ken Sema. Il calciatore 25enne arriva in prestito dal Watford. Ecco il comunicato direttamente dal sito ufficiale bianconero. “Ken Sema è un nuovo bianconero! E’ lui il rinforzo per la corsia a disposizione di mister Igor Tudor, arriva dal Watford in prestito fino al 30 giugno 2020. Sema, 25 anni, è un nazionale svedese che ha già accumulato un’ottima esperienza ...

Icardi Juventus - altra svolta : Paratici incontra Giuffrida - C’è il nuovo retroscena! : Icardi Juventus- Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, Fabio Paratici ha incontrato Giuffrida, agente incaricato dall’Inter per valutare le squadre interessate ad Icardi. La Juventus, chiaramente, è sempre presente, e il direttore sportivo bianconero ha ribadito la voglia dei bianconeri di mettere le mani sull’ex Sampdoria. Il diretto interessato, dal canto suo, non […] More

Da Euronics C’è lo “Svuota negozio a tasso zero” : ecco il nuovo volantino valido fino al 28 agosto : Da Euronics c'è lo "Svuota negozio a tasso zero": ecco il nuovo volantino valido fino al 28 agosto con sconti fino al 30% anche su smartphone Android L'articolo Da Euronics c’è lo “Svuota negozio a tasso zero”: ecco il nuovo volantino valido fino al 28 agosto proviene da TuttoAndroid.