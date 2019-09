App per scaricare video da YouTube

ATP Metz – Esordio ok per Sonego : l’azzurro manda al tAppeto Otte in due set : Buona la prima per Sonego: l’azzurro accede agli ottavi di finale del torneo ATP di Metz Sonego avanza al “Moselle Open”, torneo Atp 250 in scena sui campi in cemento indoor dell’Arena di Metz, in Francia. L’azzurro ha trionfato oggi pomeriggio all’Esordio, battendo al primo turno il tedesco Otte, proveniente dale qualificazioni. Il match è terminato col punteggio di 6-2, 7-6(2) dopo un’ora e 34 ...

Davide Casaleggio : “Il rAppresentato dovrebbe decidere sempre”. E difende il voto online : “Pericoloso? Superare la paura del futuro” : Quello che viviamo è “un dilemma culturale”, “schiacciati tra le abitudini consolidate e le nuove opportunità che ci offre la rete e le tecnologie esponenziali”. Esordisce così Davide Casaleggio in una lettera aperta pubblicata sul Corriere della sera, e poi sul Blog delle Stelle, in cui parla delle “possibilità del presente” e dei “sette brevi paradossi” che si creano quando invece ci aggrappiamo ...

Ultimi Appuntamenti per l’Estate Romana 2019 : Roma – Ultimi eventi dell’estate Romana 20 settembre, Parco del Pineto: Ore 18.30 SCUOLA del BALLETTO DI ROMA in “ONE BY ONE” laboratorio-performance di Pablo Tapia Leyton con la Scuola del Balletto del Roma ONE BY ONE è una esperienza di improvvisazione in danza, che si articola a partire dalla relazione di un danzatore con lo spettatore. Il progetto mette una luce sulla trasformazione della relazione tra danzatore e spettatore ...

Rayman torna con Rayman Mini - il nuovo gioco per iOS in arrivo su Apple Arcade : L'amata mascotte di Ubisoft, Rayman, sta tornando dopo quasi cinque anni grazie ad un nuovo platform chiamato Rayman Mini. Arriverà su Apple Arcade, la data di uscita non è ancora stata annunciata, ma per l'occasione è stato pubblicato un grazioso trailer di annuncio.Rayman Mini è stato sviluppato da Ubisoft Montpellier e Pastagames e vede il nostro protagonista ridotto alle dimensioni di una formica, che intraprenderà un viaggio in un universo ...

Allerta Meteo della Protezione Civile : “Forte maltempo e brusco calo delle temperature domani al Centro/Nord” [MAppE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La discesa di aria fredda dai settori nord-orientali europei determinerà, nei prossimi giorni, un peggioramento delle condizioni Meteorologiche che, dalla prossima notte, interesserà dapprima il nord-est per poi estendersi, nella giornata di domani, al Centro-sud. Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato da un deciso rinforzo della ventilazione, con conseguente flessione delle temperature. Sulla base delle ...

L’ex generale PAppalardo rinviato a giudizio per vilipendio : definì Mattarella “usurpatore” : L'ex generale dell'Arma dei carabinieri, Antonio Pappalardo, è stato rinviato a giudizio per vilipendio nei confronti del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il presidente del movimento ‘Liberazione Italia’ è accusato di aver dato dell'usurpatore al capo dello Stato: i fatti risalgono al dicembre del 2017.Continua a leggere

Pordenone - oltre cento opere d’arte mancano all’Appello. “E capolavori di Picasso e Chagall mai esposti”. Il Comune : “In mostra l’anno prossimo” : Decine di opere d’arte scomparse da un museo, un’inchiesta della Procura, la sparizione che probabilmente affonda le radici a fatti di cent’anni fa, ai tempi della prima guerra mondiale. Succede a Pordenone, dove l’estate è passata tra esposti, interrogazioni, lettere, precisazioni intorno al museo cittadino. All’appello, secondo i dati degli ultimi inventari, mancano 140 opere, delle quali 35 sono state ritrovate: ...

Nuovo «caso» a Scampia : fratelli non ammessi in classe per i jeans strAppati : Lino ha deciso di tagliarsi le treccine blu, per via delle quali la dirigente scolastica Rosalba Rotondo gli aveva vietato l’ingresso in classe. «Voglio tornare a scuola», ha detto il tredicenne alla mamma. Ma la questione dress code alla scuola Ilaria Alpi – Carlo Levi di Scampia non è ancora risolta: ieri altri due ragazzini sono rimasti fuori dall’aula perché indossavano i jeans strappati. Le regole sull’abbigliamento stabilite dalla ...

Coppa Sabatini 2019 : il percorso ai raggi X. Attenzione allo strAppo di Peccioli : Giovedì 19 settembre la città di Peccioli ospiterà la sessantasettesima edizione della Coppa Sabatini – Gran Premio città di Peccioli. Saranno 195,9 i chilometri che i corridori percorreranno con partenza e arrivo nella città pisana. Questa sarà la seconda prova del Challenge Toscana in memoria di Alfredo Martini; corsa accoppiata al Giro di Toscana di domani, mercoledì 18 settembre. Il percorso è praticamente identico a quello del 2018 e ...

Riki twitta complimenti per Emma Marrone : “La Apprezzo tanto - ha un timbro incredibile” : Riki twitta complimenti per Emma Marrone e lei risponde ringraziandolo. "Stando per un anno in America Latina ho notato come là gli artisti si supportino tantissimo", spiega Riki, aggiungendo che si tratta di una cosa che in Italia accade molto meno, soprattutto nel pop. "Qui in Italia è molto più raro, specialmente nel pop". Poi continua dicendo di aver ascoltato alcuni pezzi di Emma nella giornata di ieri e twitta qualche complimento per la ...

Apple Arcade è ora disponibile per i beta tester iOS 13 : ecco i giochi in arrivo questa settimana : Pochi giorni prima del lancio ufficiale previsto per il 19 settembre, Apple Arcade è ora disponibile e accetta abbonamenti da parte di coloro che partecipano al programma iOS 13 beta. Mark Gurman di Bloomberg ha twittato che il servizio di giochi di Apple, che sblocca l'accesso a dozzine di giochi senza pubblicità a un costo mensile, risultava attivo e funzionante. Molte altre persone hanno ottenuto l'accesso sui dispositivi registrati nella ...

Charlie Hunnam dimentica Sons of Anarchy con Shantaram per Apple Tv : Charlie Hunnam è pronto a regalarsi un nuovo ruolo sul piccolo schermo per la gioia dei fan che lo hanno seguito in questi anni e che lo amano ancora come il personaggio di Sons of Anarchy. Il nostro Jax Teller ha fatto sognare, disperare e arrabbiare il pubblico per sette stagioni su FX almeno fino a quando il sipario è calato sulla serie e i fan hanno ripiegato su Mayans M.C, il suo ottimi spin off. E adesso? A quanto pare anche coloro che ...

