Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) Palermo, 16 set. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) – “Nel campo di, in Libia, nondei container dell’Oim. L’unico container in Libia loin un centro a Tripoli per i casi di Tbc, ed è molto vicino al container dell’Unhcr. Tutta questa storia stona un po’…”. A dirlo, in una intervista all’Adnkronos, è Flavio Di, portavoce dell’Oim, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, la principale organizzazione intergovernativa in ambito migratorio, checon forza quanto affermato da un, una delle vittime degli aguzzini nel centro di detenzione libico di, che hanno fatto arrestare tre persone, in cui parla anche della presenza di un container e di un uomo “con la casacca dell’Oim”. Una vittima, parlando con i magistrati di Agrigento, ...

TV7Benevento : Migranti: Di Giacomo (Oim) smentisce testimone torture, 'Ma a Zawyia non abbiamo container' (3)... - TV7Benevento : Migranti: Di Giacomo (Oim) smentisce testimone torture, 'Ma a Zawyia non abbiamo container' (2)... - TV7Benevento : Migranti: Di Giacomo (Oim) smentisce testimone torture, 'Ma a Zawyia non abbiamo container'... -