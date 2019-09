Iss | nessun piano su un' eventuale stretta alle sigarette elettroniche

Meghan Markle - così il marito Harry giustifica i voli privati e costosIssimi : «Nessuno è perfetto» : I “sudditi” non riescono a perdonare Meghan Markle per il suo stile di vita, ma sui voli a bordo di jet privati interviene per la prima volta il principe Harry. Il duca di Sussex si è giustificato così: «Ho pensato alla sicurezza della mia famiglia». Il principe ha motivato le sue scelte durante un viaggio ufficiale ad Amsterdam e mentre lanciava una nuova partnership nel settore dei viaggi. Nei giorni scorsi i giornali avevano dato ...

Meghan Markle - così il marito Harry giustifica i voli privati e costosIssimi : «Nessuno è perfetto» : I "sudditi" non riescono a perdonare Meghan Markle per il suo stile di vita, ma sui voli a bordo di jet privati interviene per la prima volta il principe Harry. Il duca di Sussex...

Gandini : “Nessun contatto con CommIsso. Perplesso sul Milan”. E sulla nuova Champions… : “Non ho avuto il piacere di avere una conversazione diretta. Ci sono state suggestioni e contatti con intermediari, ma non un confronto diretto”. Umberto Gandini, ex dirigente di Milan e Roma, smentisce una ‘trattativa’ con la Fiorentina di Rocco Commisso per un suo ingresso nell’organigramma del club viola. “La proprietà della Fiorentina ha delle idee in testa – spiega Gandini ai microfoni di ...

MARLON BRANDO "MICHAEL JACKSON PEDOFILO"/ DIsse "non mi piace nessuno della mia età" : Marlo BRANDO: "Michael JACKSON era pedofilo, ne sono convinto": testimonianza choc. Ecco cosa portò il divo del cinema a pensarlo...

Formula 1 - nessuna sorpresa per Max Verstappen : “lo sapevo che le Ferrari sarebbero state velocIssime” : Il pilota della Red Bull ha commentato la prima giornata di libere del Gp del Belgio, confermando la superiorità delle Ferrari Giornata interlocutoria per la Red Bull in Belgio, Max Verstappen chiude al sesto posto la sessione del pomeriggio, rimanendo a distanza siderale da Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Photo4/LaPresse Qualche miglioramento in vista di domani è previsto, ma il pilota olandese è convinto che non basterà per ...

Fiorentina - CommIsso show : “Dei 20 presidenti in Italia - nessuno come me. Gli juventini mi criticheranno…” : “Dei venti presidenti che ci sono in Serie A in Italia non c’è nessuno come me. A me piace il sistema che se vai bene, vai avanti, se vai male, vai giù. So che mi criticheranno, specialmente gli juventini, ma non è ‘buono’ per il calcio Italiano, che una squadra vinca sempre“. Lo ha detto il presidente e proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, in un’intervista che domani sarà pubblicata dal ...

Wilma FaIssol e i litigi ricorrenti con Francesco Facchinetti : "Non muore nessuno se non è connesso" - : Serena Granato Wilma Faissol ha concesso un'intervista, in cui ha rivelato il motivo dei suoi litigi ricorrenti con l'imprenditore Francesco Facchinetti. La sud americana ha fatto sapere che spesso è costretta a nascondere lo smartphone al marito Dopo essere finito al centro del gossip per via di una presunta lite avuta con il cantante Irama, Francesco Facchinetti fa ancora parlare di sé. Questa volta, a far discutere sul conto del ...

Salvini replica a Conte e bacia il crocifIsso : «Parla come Renzi - nessuna paura di alleanza Pd-M5S» : «Rifarei tutto quello che ho fatto, con la grande forza di essere un uomo libero. Non ho paura del giudizio degli italiani Chi ha paura del giudizio del popolo italiano non è un uomo...

"Nessuna prova che l'uso del cellulare aumenti il rischio di cancro" - l'analisi dell'Iss : L’uso del telefonino cellulare non aumenta il rischio di tumori. Lo sostiene l’Istituto superiore di Sanità che ha reso noti i risultati di un’analisi condotta su studi pubblicati dal 1999 al 2017. Secondo le conclusioni del lavoro “in base alleevidenze epidemiologiche attuali, l’uso del cellulare non risulta associato all’incidenza di neoplasie nelle aree più esposte alle radiofrequenza ...

Lo smartphone si ricarica al sole - costo zero e nessuna emIssione di CO2 [GALLERY] : Il gruppo di ricerca ‘NewPV’ dell’Istituto dei materiali per l’elettronica ed il magnetismo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Imem) di Parma, ha sviluppato dei sistemi di alimentazione portatili basati sul fotovoltaico (PV) per la ricarica di utenze elettriche a bassa potenza. Le celle solari di alimentazione sono flessibili, e quindi applicabili anche su superfici curve come ad esempio quelle degli ombrelloni e lettini da mare, ...

KIss KIss Napoli / L’entourage di Icardi : «Nessuna apertura alla Roma - in pole c’è il Napoli» : Aggiornamenti da Radio Kiss Kiss Napoli. Diego De Luca ha parlato con l’entourage di Mauro Icardi. Al telefono hanno negato un’apertura da parte del centravanti dell’Inter alla Roma: “Non registriamo alcuna apertura nei confronti della Roma – queste le loro parole riportate da Diego De Luca -. Se al 20 agosto dovesse restare solo quella opportunità, a quel punto puoi pensarci. Ad non c’è alcuna apertura. In pole ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Luglio : Il Partito degli Affari è deluso : nessun’ApocalIsse in Val Susa : Il caso “Li abbiamo eletti e fanno Ponzio Pilato”. I No Tav contro M5S Il corteo – Niente scontri, nonostante gli allarmi. Ma la valle non perdona gli ex compagni di battaglia di Andrea Giambartolomei Il ministro dell’Esterno di Marco Travaglio Segnatevi questa frase. È del 4 febbraio 2015, da un’intervista a Panorama: “Pazzesco. Un ministro dell’Interno che twitta su indagini in corso non merita neppure un commento. Il Fatto in sé ...

CommIssione Ue - fonti di governo M5s : “Nessun commIssario tecnico - a Bruxelles andrà un politico indicato dalla Lega” : Nessun commissario tecnico, la Lega indichi il proprio nome. fonti governative del Movimento 5 Stelle rispondono alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi riguardo alla possibilità di proporre un commissario non politico per occupare lo slot italiano all’interno della nuova Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen. Dopo il ritiro di Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio che fino a qualche ...