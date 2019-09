Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019)– Laè reduce dal pareggio nella gara di campionato contro la Fiorentina, partita non entusiasmante dei bianconeri che hanno dovuto fare i conti con il sorpasso in classifica dell’Inter. Sfortunata la squadra di Maurizio Sarri, nel match contro i viola si sono fermate perdue pedine fondamentali: Douglas Costa e Pjanic. E non è finita, anche Gonzaloha accusato un leggero problema muscolare che lo mette inper la partita di Champions League contro l’Atletico Madrid, fondamentale l’allenamento di oggi per valutare l’eventuale recupero. In caso di forfait pronto Paulo Dybala nel ruolo di prima punta. Lacontinua a dover far fronte con i troppi infortuni, situazione che rischia di complicare i piani in campionato e Champions. LEGGI ANCHE –> Arrestati gli ultras della, Ruffo: ...

CalcioWeb : Infortunio #Higuain, ansia in casa #Juventus: il Pipita in dubbio per l'Atletico - cosimofcj : Pure higuain acciaccato,il classico infortunio prima di una partita di Champions. Abbiamo una maledizione addosso. - illimitato1 : #Sarri vede #Dybala solo come vice #Higuain. Con l'infortunio di #DouglasCosta e con #Bernardeschi non al top, cont… -