Il ddl Pillon sull’affido condiviso è morto e sepolto

ddl Pillon - a settembre arriva il testo unico. E noi daremo battaglia : “Il ddl Pillon è solo un tassello di un progetto politico più ampio e pericoloso che mina la libertà e i diritti di tutti e di tutte”. Sono le parole dette da Lella Palladino, presidente D.i.Re, alla conferenza stampa che si è svolta ieri in Senato, nella Sala dedicata ai Caduti di Nassiriya. L’evento è stato promosso da D.i.Re donne in rete e da UDI – Unione Donne in Italia, Rebel Network, Associazione Differenza ...

ddl Pillon - a Milano un finto matrimonio con catene al posto delle fedi. La protesta di Non una di meno : “Divorzio diventerà quasi impossibile” : Coriandoli, cartelli, striscioni, ma soprattutto catene al posto delle fedi. Un matrimonio celebrato sul sagrato del Duomo di Milano da un finto Pillon, con tanto di maschera. È stato il flash mob organizzato dal movimento ‘Non una di meno‘, che anche nel capoluogo lombardo ha voluto ribadire il suo no alla riforma firmata dal leghista Simone Pillon. “protesta che si va a sommare a quelle organizzate dal movimento in molte ...

ddl PILLON/ Affido condiviso - tutte le ragioni per ripartire da zero : Contro il ddl PILLON sull'Affido condiviso si sono schierate tutte le forze politiche di opposizione. Ora l'ipotesi è unificare i ddl esistenti

ddl Pillon - il leghista confermato relatore. Pd : “Nessun sostegno dal noi - non c’è stato voto. Resta per volere della maggioranza” : “Il leghista Simone Pillon mente sapendo di mentire. Vuole nascondere la sconfitta”. Il Pd parte all’attacco del senatore Pillon, autore del disegno di legge sull’affido condiviso. Se i democratici esultano per lo slittamento della discussione in commissione giustizia a settembre, rivendicando come sia passata la linea del Pd contraria al provvedimento, era stato invece lo stesso senatore leghista a rivendicare come fosse ...

ddl Pillon - sit-in a Montecitorio : “Rinvio e mediazione? Non basta - si ritiri riforma e proposte collegate”. Al M5s : “Ci metta la faccia” : Non bastano il rinvio della discussione in commissione Giustizia a settembre, né la decisione di riscrivere un testo per la riforma dell’affido condiviso unificando le diverse proposte, compito affidato comunque allo stesso contestato senatore leghista Simone Pillon. Per “Non una di meno” e le associazioni tornate nelle piazze di tutta Italia per contestare il disegno di legge, tutti i testi vanno ritirati: non solo il ddl ...

Legge nuova - relatore vecchio : Pillon scriverà un nuovo ddl sull'affido condiviso : La commissione Giustizia del Senato ha affidato al leghista Simone Pillon il compito di unificare i sei ddl depositati ed...

ddl Pillon - il senatore leghista : ‘Relatore del nuovo testo grazie al voto di tutti i partiti’ : “Sarò il relatore del nuovo disegno di legge. Ringrazio tutti i partiti che mi hanno votato all’unanimità”. A dirlo il senatore leghista, Simone Pillon, a cui la commissione Giustizia ha dato l’incarico di redigere il testo unificato sull’affido condiviso. “Per i colloqui dei bambini, mi batterò per la videoregistrazione, a garanzia e a tutela dei minori”. L'articolo Ddl Pillon, il senatore leghista: ...

Il ddl Pillon sull’affido condiviso naufraga : se ne riparla a settembre : Il ddl Pillon slitta a settembre: la commissione Giustizia del Senato ha deciso di rinviare la discussione del provvedimento in tema di affido condiviso. Il Movimento 5 Stelle parla di disegno di legge superato: al relatore Simone Pillon ora spetterà il compito di redigere un nuovo testo base che verrà poi discusso nei prossimi mesi.Continua a leggere

ddl Pillon - per il M5S la proposta leghista sull’affido condiviso è “superata”. Crucioli e Riccardi : “Ci sono 6 testi - faremo sintesi” : Il ddl Pillon sull’affido condiviso è “superato“. Mattia Crucioli e Alessandra Riccardi, senatori del M5S e membri della Commissione Giustizia, provano così a placare le proteste contro il testo depositato dal rappresentante leghista. Una proposta di legge verso la quale si sono concentrate in questi giorni associazioni, movimenti e rappresentanti dell’opposizione di centrosinistra. “Si lavora a un testo condiviso ...

Oggi alla Commissione Giustizia del Senato riprenderà la discussione sul ddl Pillon e sugli altri disegni di legge collegati : Oggi alla Commissione Giustizia del Senato riprenderà la discussione sul ddl Pillon e sugli altri disegni di legge collegati. Nonostante all’inizio di aprile Vincenzo Spadafora, sottosegretario alla presidenza del Consiglio del M5S, avesse detto che il ddl era stato «archiviato»,

Il ddl Pillon di nuovo in Senato fra le polemiche - Pd : “Non torneremo al Medioevo” : Ricomincia domani l'esame del ddl Pillon in commissione Giustizia a palazzo Madama. "Purtroppo non è l'ennesima fake news di questo governo. Lo fermeremo di nuovo insieme all'Italia che non vuole tornare indietro a 50 anni fa", afferma il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Molte associazioni femministe e movimenti sociali hanno indetto una conferenza stampa per chiederne il ritiro.Continua a leggere