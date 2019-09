Giochi PlayStation Plus di ottobre 2019 | quali saranno i titoli gratis per PS4?

Annunciati i PlayStation Plus di settembre 2019 : due Giochi gratis pazzeschi per PS4! : Come precedentemente promesso, "mamma" Sony ha finalmente annunciato i PlayStation Plus di settembre 2019 nella giornata di oggi, 28 agosto. E, per una volta, siamo sicuri che non deluderà proprio nessuno, considerando la qualità dei titoli scelti dal colosso giapponese per pennellare la Instant Game Collection del prossimo mese, e di conseguenza la collezione digitale di tutti i suoi fedelissimi. I due giochi selezionati dalla "grande S" per ...

Death Stranding - FIFA 20 e Concrete Genie sono tra i Giochi in uscita quest'anno su PlayStation 4 : L'anno non è ancora finito e PlayStation 4 arricchirà la sua libreria con altri nuovi giochi tanto attesi dai giocatori. Vediamo quindi quali saranno i titoli che ci accompagneranno lungo tutta questa seconda metà del 2019.A partire dal 27 agosto uscirà Control, lo sparatutto in terza persona sviluppato da Remedy. La protagonista, Jesse Faden, si farà strada attraverso il mondo di gioco utilizzando una serie di devastanti poteri cinetici.Il 30 ...

PlayStation al ChinaJoy 2019 : tutti i nuovi Giochi PS4 annunciati con trailer : Sony ce lo aveva promesso, la conferenza PlayStation al ChinaJoy 2019 avrebbe regalato diverse soddisfazioni a tutti i possessori di una PlayStation 4. L'importante manifestazione cinese dedicata alla tecnologia di consumo si sta svolgendo proprio nella giornata di oggi, primo agosto. E il colosso giapponese del gaming ha nel frattempo svelato a stampa e grande pubblico ben sette nuovi videogiochi indirizzati alla sua console di ultima ...

PlayStation Plus : ecco i Giochi gratuiti di agosto : Sony ha annunciato qualche ora fa i due giochi che gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente nel mese di agosto, stiamo parlando di WipEout Omega Collection e Sniper Elite 4. Diamo uno sguardo più da vicino: "Partecipa a un testa a testa per conquistare il primo posto in un autentico mito PlayStation. Con WipEout 2048, WipEout HD e l'espansione HD Fury in un unico pacchetto, Wipeout Omega Collection porta la ...