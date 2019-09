Ezio Bosso | “Non posso più suonare il pianoforte | ho due dita che non rispondono più

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2019) “Ve lo chiedo: se mi volete bene, smettete di scrivermi che vorreste vedermi al. Non sapete la sofferenza che mi provoca, perché non, ho dueche nonpiù bene e quindi nonpiù dare alla musica abbastanza. E nel momento in cui saprò di non riuscire più a gestire un’orchestra smetterò anche di dirigere”. Così, spiazzando tutti, il pianista e direttore d’orchestra, ha annunciato che non riesce piùila causa della malattia neurodegenerativa che lo affligge da otto anni. Il maestro torinese ha appena compiuto 48 anni e si è raccontato, con accanto il suo cane Ragout, in un intervento alla Fiera del Levante di Bari in cui ha parlato di musica, arte e talento. “Il musicista non lo si diventa solo per talento, – ha detto – a un certo punto, soprattutto chi ce l’ha il talento, lo deve ...

