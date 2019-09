Bimbo di 4 mesi trovato morto in una scarpata nel Beneventano | fermata la madre | piccolo

Botte a Bimbo di 5 mesi - arrestata la mamma : A cinque mesi e' arrivato al pronto soccorso in condizioni gravissime, con segni e fratture che ai medici sono apparsi inequivocabili: sindrome del bambino scosso. Per questo di fronte al piccolo con fratture e danni gravi, anche neurologici, i medici hanno avvisato le autorita'. E a distanza di un mese la mamma del piccolo e' stata arrestata dai Carabinieri di Mantova. La segnalazione e' arrivata da un ospedale pugliese perche' la famiglia che ...

Mantova : Bimbo di quattro mesi in rianimazione per maltrattamenti - arrestata la madre : A Mantova un bimbo di quattro mesi ha subito gravi maltrattamenti ed è in condizioni critiche, con lesioni su tutto il corpo: ematomi, trauma cranico, frattura alle costole e agli arti inferiori, emorragie. È stata arrestata la madre che, dopo un lungo interrogatorio, ha ammesso le sue responsabilità. Accusata di maltrattamenti la madre di un bimbo di quattro mesi: l'allarme è partito dalla nonna Una donna di 30 anni è accusata di maltrattamenti ...

Bimbo di 7 anni tira la palla troppo lontano - va a prenderla e ritorna a casa dopo 4 mesi : Un bambino di 7 anni era dato per disperso è stato ritrovato dopo 4 mesi di ricerche a 1300 chilometri da casa. Il piccolo si chiama Mohammed Fazlu ed è della regione di Bangalore in India. Il piccolo scomparve mentre stava giocando a pallone. Il bambino, subito dopo il suo ritrovamento, ha raccontato di aver tirato la palla troppo forte spendendola sopra un treno fermo. Il piccolo cercò il recupero della palla ma il treno ...

Torino - si rovescia addosso una pentola con olio bollente : grave Bimbo di 18 mesi : A Giaveno, in provincia di Torino, un bimbo di 18 mesi si è rovesciato addosso una pentola contenente olio bollente con la quale la mamma stava cucinando sul terrazzo di casa. Ricoverato in rianimazione all'ospedale Regina Margherita, la sua prognosi è riservata. Sul fatto indagano i carabinieri.\\E' ricoverato in gravi condizioni un bambino di soli 18 mesi, che si è gettato addosso una pentola contenente olio bollente mentre si trovava sul ...

Aereo da turismo cade al passo del Sempione : 3 morti - tra cui un Bimbo di pochi mesi : È di tre morti il bilancio di un incidente Aereo avvenuto questa mattina nei pressi del colle del Sempione, in territorio svizzero, a pochi chilometri dal confine con l'Italia. Un Piper...

Karina Cascella riparte da lei dopo la scomparsa di Carolina : “Bimbo di pochi mesi” : Uomini e Donne, Karina Cascella e il lutto per Carolina Karina Cascella è stata una super protagonista del gossip degli ultimi giorni sia per la sua difesa a spada tratta a Raffaella Mennoia sia per la morte della cucciola Carolina. Ed è proprio di quest’ultima che vogliamo parlarvi visto che la Cascella ha pubblicato un […] L'articolo Karina Cascella riparte da lei dopo la scomparsa di Carolina: “Bimbo di pochi mesi” ...

Migranti - sbarcano in 48 a Lampedusa : “Altri sono morti in mare - anche un Bimbo di 5 mesi” : Un barcone con a bordo 48 Migranti è arrivato autonomamente a Lampedusa: l'imbarcazione non è stata individuata nel Mediterraneo prima del suo approdo nel porto italiano. Secondo quanto raccontano i Migranti, alcune delle persone che erano a bordo sono cadute in mare: tra queste c'erano anche un bimbo di soli cinque mesi e un ragazzo di 30 anni.Continua a leggere

Lampedusa - arrivano in 48 su un piccolo peschereccio ma raccontano : " Ci sono morti in mare - anche un Bimbo di 5 mesi" : I migranti sbarcati hanno parlato ai medici di un non meglio precisato incidente. Altri 50 approdati sulla spiaggia di Punta Bianca nell'Agrigentino. Mediterraneanhope: "Date un porto a Open Arms"

Bimbo da 18 mesi in ospedale riceve finalmente un cuore : dopo il trapianto potrà uscire : Un Bimbo di 3 anni con una malattia al cuore, una grave forma di cardiopatia dilatativa, ha finalmente ricevuto il cuore da un donatore e adesso, dopo 18 mesi che vive in una stanza dell'ospedale Regina Margherita di Torino, può iniziare a pensare di tornare a casa sua. Ecco cosa c'è da sapere sull'intervento.Continua a leggere

Bimbo di pochi mesi in pericolo di vita - trasportato da Messina a Roma con volo speciale dell’Aeronautica Militare : Un Bimbo di pochi mesi di vita affetto da una grave patologia cardio polmonare é stato trasferito d’urgenza nella tarda serata di oggi dalla Sicilia a Roma con uno speciale volo ambulanza organizzato dall’Aeronautica Militare su richiesta della Prefettura di Messina. Il Bimbo era ricoverato presso il centro cardiologico pediatrico dell’Ospedale Mediterraneo di Taormina. Date le serie condizioni cliniche del piccolo e la ...

Bimbo vive 18 mesi con un cuore artificiale esterno - trapianto miracoloso gli salva la vita : Quella stanza, al sesto piano dell'ospedale Regina Margherita di Torino, dove c'è il reparto di Cardiochirurgia pediatrica, era diventata la sua casa. Con una cicogna sulla porta, i...

Diciotto mesi per un cuore - Bimbo di 3 anni salvato grazie al trapianto : Da un anno e mezzo viveva grazie a un cuore artificiale. Un bambino di tre anni, affetto dalla nascita da una grave forma di cardiomiopatia dilatativa, è stato salvato da un trapianto di cuore all’ospedale Regina Margherita di Torino. L’intervento nei giorni scorsi, dopo 520 giorni in attesa della donazione trascorsi nella stanza numero dieci della Cardiochirurgia pediatrica, è riuscito, nonostante le condizioni del piccolo non fossero ...

Bimbo salvato da trapianto dopo 18 mesi di cuore artificiale/ Ora il ritorno a casa : Bimbo salvato da trapianto dopo 18 mesi di cuore artificiale: vita salvata a Torino ad un bambino di soli 3 anni che aspettava di essere trapiantato

Mamma e figlia muoiono durante il parto : si doveva sposare tra 2 settimane. Rebecca era già mamma di un Bimbo di 15 mesi : Una storia tristissima quella che vi stiamo per raccontare. La sfortunata protagonista della vicenda si chiama Rebecca Sargeant e solo pochi giorni fa parlava del futuro che avrebbe condiviso con il suo fidanzato, Dale Foster e la loro famiglia. Con un bimbo di 15 mesi, una piccola creatura in arrivo e quattro figliastri, la donna di Melbourne non sarebbe potuta essere più felice. Ma la sua storia non stava iniziando, bensì terminando. Un dramma ...