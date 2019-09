A Napoli tornano i cross da destra | grazie a Di Lorenzo

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 16 settembre 2019) FALLI DA DIETRO – TERZA GIORNATA DEL CAMPIONATO 2019-20 Negli alberghi di Firenze lascia sempre qualcosa. Stavolta gli è andata meglio rispetto a tre anni fa. Quando sotto qualche letto sfatto lasciò uno scudetto. Particolare che lui ora – scaccolandosi nervosamente – prova con maldestro eloquio a smentire. Sembra un’altra persona, ormai. Barba rasata di fresco e con cura. Polo e pantaloni blu a sostituire una tuta che fu un simbolo e che illuse un manipolo di vecchi nostalgici di improbabili lotte proletarie. Sembra un’altra persona. E sembra esprimere un altro calcio la squadra che oggi allena. Certo, restano i brividi della difesa a zona sui calci piazzati. Ma i due tocchi e via, non ci sono più. E latita la ricerca della bellezza. Ritorna un po’ se stesso solo in sala stampa quando non perde occasione per lamentarsi. Stavolta di giocare alle 15. Che a me pare una furbissima ...

