5 permessi a killer del vigilante ' Fuori dal carcere anche per un provino di calcio'

Vigilante ucciso a Napoli - al baby-killer cinque permessi d’uscita dal carcere : in un caso per un provino con una squadra di calcio : Quello per festeggiare insieme alla famiglia e agli amici il suo diciottesimo compleanno non è stato l’unico permesso di uscita di cui ha beneficiato uno dei tre giovani condannati per l’omicidio di Francesco Della Corte, la guardia giurata uccisa il 13 marzo 2018 all’esterno della stazione della metropolitana di Piscinola, a Napoli, nel tentativo di portargli via la pistola. Il giovane ha potuto lasciare l’istituto penale dov’è ...

