Risultati Serie D | tutte le gare di oggi | il programma completo

Risultati Serie C 4^ giornata - tutte le gare del pomeriggio : le classifiche aggiornate : Risultati Serie C – Quarta giornata in Serie C. Si parte al sabato con i 3 anticipi, uno per girone. Il Monza vince ancora ed è a punteggio pieno, pari nel girone B mentre la Casertana strapazza il Rieti per 6-1. Ricchissimo, come sempre, il programma domenicale. Nel girone A spicca Olbia-Alessandria. Il big match del girone B è Padova-Carpi, la sfida di cartello del girone C si gioca di lunedì: Bari-Reggina. Il programma completo e ...

Risultati Serie C - tutte le gare del pomeriggio : le classifiche aggiornate : Risultati Serie C – Quarta giornata in Serie C. Si parte al sabato con i 3 anticipi, uno per girone. Il Monza vince ancora ed è a punteggio pieno, pari nel girone B mentre la Casertana strapazza il Rieti per 6-1. Ricchissimo, come sempre, il programma domenicale. Nel girone A spicca Olbia-Alessandria. Il big match del girone B è Padova-Carpi, la sfida di cartello del girone C si gioca di lunedì: Bari-Reggina. Il programma completo e ...

Risultati Serie B - 3^ giornata : due gare in programma - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Serie B – Si gioca la terza giornata di Serie B. Turno che ha preso il via, come al solito, con l’anticipo del venerdì tra Pordenone e Spezia con la vittoria dei friulani, per chiudersi lunedì con Salernitana-Benevento. Nelle quattro gare delle 15 del sabato vittorie interne per Ascoli, Cittadella e Virtus Entella, pari tra Perugia e Juve Stabia. Il Chievo vince a domicilio: 2-0 a Venezia. Il programma completo e la ...

Risultati Serie A live - 3^ giornata : tre gare in programma - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – Si torna in campo per la terza giornata del campionato di Serie A, un turno avvincente ed in grado di portare emozioni e colpi di scena. Si parte con il big match delle 15 tra Fiorentina e Juventus, solo un pareggio per i bianconeri che non sono andati oltre lo 0-0, alle 18 il Napoli supera la Sampdoria, in serata l’Inter batte di misura l’Udinese. Nel lunch match della domenica l’Atalanta vince ...

Risultati Serie A live - 3^ giornata : si gioca Genoa-Atalanta : Risultati Serie A – Si torna in campo per la terza giornata del campionato di Serie A, un turno avvincente ed in grado di portare emozioni e colpi di scena. Si parte con il big match delle 15 tra Fiorentina e Juventus, solo un pareggio per i bianconeri che non sono andati oltre lo 0-0, alle 18 il Napoli supera la Sampdoria, in serata l’Inter batte di misura l’Udinese. Nel lunch match della domenica sfida interessante tra ...

Risultati Serie A E CLASSIFICA/ 3giornata : Spal in ritardo - diretta gol live : RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA aggiornata, diretta gol live score delle partite che domenica 15 settembre si giocano all'interno della terza giornata.

Risultati Serie C – Il Monza vince ancora - Casertana esagerata : le classifiche aggiornate : Risultati Serie C – Quarta giornata in Serie C. Si parte al sabato con i 3 anticipi, uno per girone. Il Monza vince ancora ed è a punteggio pieno, pari nel girone B mentre la Casertana strapazza il Rieti per 6-1. Ricchissimo, come sempre, il programma domenicale. Nel girone A spicca Olbia-Alessandria. Il big match del girone B è Padova-Carpi, la sfida di cartello del girone C si gioca di lunedì: Bari-Reggina. Il programma completo e ...

Risultati Serie C/ Classifiche gironi : via agli anticipi! Diretta gol livescore : Risultati Serie C: si apre la quarta giornata del campionato, tutto è pronto per i tre anticipi con una partita per girone attesi stasera 14 settembre.

Risultati Serie A E CLASSIFICA/ Diretta gol : il Napoli c'è - ora l'Inter! 3giornata : RISULTATI SERIE A e CLASSIFICA: sabato 14 settembre i tre anticipi della terza giornata, la Juventus pareggia a Firenze e adesso gioca il Napoli.

Risultati Serie B - 3^ giornata : Chievo corsaro a Venezia - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Serie B – Si gioca la terza giornata di Serie B. Turno che ha preso il via, come al solito, con l’anticipo del venerdì tra Pordenone e Spezia con la vittoria dei friulani, per chiudersi lunedì con Salernitana-Benevento. Nelle quattro gare delle 15 del sabato vittorie interne per Ascoli, Cittadella e Virtus Entella, pari tra Perugia e Juve Stabia. Il Chievo vince a domicilio: 2-0 a Venezia. Il programma completo e la ...

Risultati Serie A E CLASSIFICA/ Diretta gol : Juventus e Inter a punteggio pieno : RISULTATI SERIE A e CLASSIFICA: sabato 14 settembre i tre anticipi della terza giornata di campionato, Juventus e Inter vi arrivano da capolista.

Risultati Serie B - 3^ giornata : il Pordenone supera lo Spezia - la classifica [FOTO] : Risultati Serie B – Si gioca la terza giornata di Serie B. Turno che ha preso il via, come al solito, con l’anticipo del venerdì tra Pordenone e Spezia con la vittoria dei friulani, per chiudersi lunedì con Salernitana-Benevento. In mezzo si giocano 5 partite al sabato e 3 di domenica. Il programma completo e la classifica. Pronostici Serie B, 3^ giornata: i consigli di CalcioWeb, vittorie per Cittadella e Frosinone Probabili ...

Risultati Serie D - il programma completo della terza giornata : Risultati Serie D – La quarta divisione nazionale scende in campo per disputare la terza giornata. Ricchissimo il programma dei nove gironi. Per i gironi B e C si tratta della quarta partita stagionale, visto il turno infrasettimanale andato in scena mercoledì scorso. Ambrosiana e Cartigliano vanno in trasferta. Nel girone D il Mantova riceve il Lentigione, match di fuoco tra Nocerina e Foggia nel girone H, il Palermo è ospite del ...

Risultati Serie C - 4^ giornata : il programma completo e le classifiche : Risultati Serie C – Quarta giornata in Serie C. Si parte al sabato con i 3 anticipi, uno per girone. Subito di scena il Monza capolista nel girone A. I brianzoli ricevono la Pro Vercelli. Nel girone B apre Gubbio-Fano; nel girone C si gioca Casertana-Rieti. Ricchissimo, come sempre, il programma domenicale. Nel girone A spicca Olbia-Alessandria. Il big match del girone B è Padova-Carpi, la sfida di cartello del girone C si gioca di ...