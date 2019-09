Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 15 settembre 2019) È sempre più cruenta la guerra tra bande rivali del narcotraffico in: le autorità dello Stato di Jalisco (sudovest) hanno scoperto in unin aperta campagna - nel comune di Zapopan, alle porte di Guadalajara - i resti umani di quelli che potrebbero essere centinaia di: il condizionale è d’obbligo perché prima di essere sotterrati i corpi sono stati fatti a pezzi e finora le autorità ne hanno ricomposti solo 44.I media messicani lo hanno già ribattezzato ‘el pozo de los hs’, ovvero ildegli orrori, ma si tratta a tutti gli effetti di una fossa comune, profonda una ventina di metri.La scoperta è stata fatta il tre settembre scorso, ma gli scavi sono finiti solo adesso. I resti umani erano stati messi in sacchi neri per i rifiuti: giorno dopo giorno, la polizia ne ha estratti a ...

FRANCESCOCARDE3 : RT @HuffPostItalia: Orrore in Messico: almeno 44 cadaveri trovati smembrati in un pozzo in 119 buste - CdT_Online : Orrore in Messico, trovati 44 cadaveri smembrati in un pozzo - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Orrore in Messico: almeno 44 cadaveri trovati smembrati in un pozzo in 119 buste -