Naufragio nel fiume Congo | 36 dispersi

Libia - Organizzazione internazionale migrazioni : “Naufragio nel Mediterraneo - 150 dispersi” : “Un tragico naufragio sarebbe avvenuto nel Mediterraneo centrale: circa 150 migranti risultano dispersi, mentre 145 sono stati riportati sulle coste libiche”. Lo scrive in un tweet Iom Libya, sezione libica dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni. ????Urgent: tragic shipwreck may have occurred in the central mediterranean. Nearly 150 migrants are reported missing and 145 more returned to Libyan shore. — IOM Libya ...