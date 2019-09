Auto elettriche - Batterie usate | come si recuperano | riutilizzano e smaltiscono gli

Fonte : quattroruote

(Di domenica 15 settembre 2019) Cosa accade alledellequando il loro ciclo di vita s'avvia verso la fine? una delle domande che i lettori ci rivolgono più spesso quando parliamo di veicoli a emissioni zero. Cerchiamo dunque di dare una risposta, analogamente a quanto abbiamo già fatto su Quattroruote di settembre 2018. Il boom. Il destino degli accumulatori è un argomento di stringente attualità:riporta la Commissione Europea nella relazione relativa allattuazione del piano dazione strategico per le, nei prossimi anni la spinta alle tecnologie pulite farà impennare la domanda, generando un giro daffari annuo che in Europa potrebbe raggiungere i 250 miliardi di euro nel 2025. Stando all'Eafo, già oggi in Unione Europea, nei paesi Efta e in Turchia circolano un milione e mezzo di vetture elettrificate, tra emissioni zero e ibride plug-in. Le ...

