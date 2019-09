Spoiler Una Vita | 15-21 settembre | una tragica morte ad Acacias 38

Spoiler U&D - Trono Classico 13/09 : Javier Martinez eliminato per le chat con una ragazza : Il percorso di Javier Martinez a Uomini e Donne, è stato molto breve: il ragazzo, in seguito ad una segnalazione arrivata all'orecchio degli autori, è stato eliminato nel corso della puntata registrata il 13 settembre. Come riportano le anticipazioni de "Il Vicolo delle News", l'argentino è stato messo all'angolo da Maria De Filippi su alcuni messaggi che si è scambiato con una ragazza fino a pochi giorni prima: pare che l'ex tentatore abbia una ...

Spoiler Uomini e Donne - Javier escluso dopo una segnalazione : si sentiva con un'altra : Proseguono le registrazioni di Uomini e Donne trono classico e over. La trasmissione di Maria De Filippi tornerà in onda a partire dal prossimo lunedì 16 settembre su Canale 5, ma nel frattempo la redazione si è portata avanti con le puntate da mandare poi in onda nel pomeriggio della rete ammiraglia. E così possiamo anticipare che ci saranno un bel po' di colpi di scena che riguarderanno soprattutto i protagonisti del trono classico: in ...

Beautiful - Spoiler americani : Shauna prova dei sentimenti per Ridge - Flo esce dal carcere : Nuovo appuntamento con le notizie di Beautiful, la soap opera di Canale 5 che ha collezionato più di 60 Daytime Emmy Awards negli Stati Uniti. Gli spoiler americani in onda da lunedì 16 a venerdì 20 settembre sulla Cbs, rivelano che Shauna Fulton confesserà di essersi innamorata di Ridge Forrester dopo una notte di passione. Flo, invece, uscirà dal carcere grazie ad un patto tra questi ultimi. Beautiful: Ridge tradisce Brooke Le anticipazioni di ...

Una Vita - Spoiler fino al 21 settembre : Arturo muore nel giorno del suo matrimonio : Saranno puntate all'insegna del dramma quelle che attenderanno i telespettatori di Una Vita dal 15 al 21 settembre. In tale periodo, infatti, uno dei personaggi principali verrà ucciso proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto realizzare il suo sogno d'amore. Ma non sarà l'unico delitto di cui si parlerà: anche Riera verrà trovato morto nella pensione nella quale alloggiava. Ampio spazio verrà riservato a Diego e Blanca, che metteranno in atto un ...

Dolunay - Spoiler finale stagione : Fatos si dichiara a Tarik - il Kaya attratto dalla Pinar : La seguitissima soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay) è quasi giunta al capolinea. Proprio il finale di stagione in onda domani 13 settembre su Canale 5 lascerà a bocca aperta tutti i fans che hanno assistito alle vicende di Nazli e Ferit. Gli spoiler svelano che ci sarà un lieto epilogo, in quanto l'amore avrà la meglio su tutti i problemi e le macchinazioni dei vari antagonisti. Se Fatos e Tarik ...

Dolunay - Spoiler ultima puntata del 13 settembre : Nazli aspetta un bambino : Venerdì 13 settembre andrà in onda su Canale 5 l'ultima e attesissima puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay) la soap opera turca rivelazione dell'estate, le cui vicende hanno appassionato i telespettatori italiani. Nel finale di stagione Nazli e Ferit saranno protagonisti di un lieto fine. Infatti, dopo tante vicissitudini e dopo essere riusciti a liberarsi della presenza di coloro che avevano cercato di ...

Spoiler Dolunay 12 settembre : Hakan cerca di togliere la vita alla chef : Bitter Sweet-Ingredienti d'amore sta per giungere al termine. Le ultime puntate andranno in onda giovedì 12 e venerdì 13 settembre e saranno caratterizzate da numerosi colpi di scena. La fortunata soap turca - uno dei programmi più seguiti di quest'estate - nemmeno in quest'occasione sarà avara di sorprese per i suoi fan. Infatti proprio durante gli episodi che verranno trasmessi il 12 settembre si assisterà ad un'importante e quantomai decisiva ...

Una Vita - Spoiler : il portinaio Servante rischia di morire a causa della polmonite : Uno dei protagonisti della famosa e appassionante telenovela di origini iberiche Una Vita, presto sarà in pericolo di Vita. Le anticipazioni provenienti dalla Spagna rivelano che il personaggio in questione purtroppo è il simpatico Servante Gallo, che rischierà di morire per essersi ammalato gravemente. Il portinaio dopo aver preso molto freddo a causa di Cesareo, apprenderà di essere affetto da una grave patologia polmonare. Le pessime ...

Una vita - Spoiler dal 16 al 21 settembre : Arturo viene ucciso il giorno delle nozze : Nel corso della prossima settimana, le puntate della soap opera Una vita si tingeranno di sangue. Numerosi saranno gli avvenimenti che lasceranno tutti senza parole. In primo luogo, ciò che genererà maggiore scompiglio sarà la morte di Arturo. Arrivato il giorno delle nozze, infatti, l'uomo verrà colpito da una pallottola e perderà la vita. Ad esplodere il colpo sarò stato, molto probabilmente, Blasco, dal momento che fuggirà dalla ...

Una Vita - Spoiler : Rosina ritrova l'amante di Maximiliano ad Acacias 38 : Torna lo spazio con Una Vita, lo sceneggiato iberico andato in onda per la prima volta il 15 aprile 2015 in Spagna sull'emittente La 1. Gli spoiler delle nuove puntate, trasmesse nelle prossime settimane, svelano che Rosina Rubio riceverà una brutta sorpresa. La donna, infatti, incontrerà ad un party Maria, la serva di Higinio Baeza che aveva avuto una storia con Maximiliano Hidalgo. Una Vita: l'arrivo di Maria Le anticipazioni di Una Vita ...

Una vita - Spoiler 10 settembre : Guillen si rifiuta di fare del male a Moises : A partire da questa settimana, torna su Rete 4 l'appuntamento serale del martedì per tutti i fan di Una vita che, in prima serata, potranno seguire le vicende che vedono protagonisti gli abitanti di Acacias 38. Stando alle anticipazioni, nel nuovo episodio serale in onda il prossimo 10 settembre, vedremo come Blanca e Diego tenteranno di impedire che Samuel faccia del male al piccolo Moises. Sarà il dottor Guillen a dar loro una mano, ...

Una Vita - Spoiler : Silvia rimane vedova - Samuel cade nel tranello di Blanca e Diego : Due personaggi della popolare telenovela Una Vita si troveranno in grave pericolo nelle nuove puntate italiane. Il primo è il colonnello Arturo che morirà tra le braccia della sua amata Silvia dopo averla sposata. Il padre di Elvira verrà ucciso dal pericoloso Blasco, un criminale che la Reyes aveva assicurato alla giustizia prima di approdare ad Acacias 38. Il Valverde Senior sacrificherà la sua Vita per salvare la sua dolce metà facendole da ...

Dolunay - Spoiler 10 settembre : Nazli lascia il marito a seguito del ricatto dell'Onder : Le ultime puntate di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' ("Dolunay" in lingua originale) riserveranno moltissime emozioni e colpi di scena agli appassionati della serie tv turca che vede protagonisti Nazli e Ferit. Le anticipazioni dell'episodio in onda martedì 10 settembre rivelano che, la giovane chef cederà al ricatto di Hakan e, a malincuore, chiederà a Ferit il divorzio. L'Aslan non si capaciterà del repentino allontanamento della moglie e ...

Una Vita - Spoiler nuove puntate : il piano di Diego e Blanca : Anticipazioni Una Vita dal 9 al 14 settembre: la furia di Samuel Una Vita va in onda dal lunedì al venerdì pomeriggio su Canale5 e il sabato in prima serata. Le anticipazioni di Una Vita dal 9 al 14 settembre svelano che ad Acacias 38 i colpi di scena si susseguiranno. Moises sta sempre peggio e Blanca e Diego sono molto preoccupati. Arturo è disperato perché non ricorda più com’è fatta la sua amata. Guilen lascia il caso di Moises a un ...