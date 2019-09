Pallamano | Serie A femminile 2019 | passo falso per Bressanone nella prima giornata

Fonte : oasport

(Di sabato 14 settembre 2019) E’ iniziata quest’oggi laA di/2020, e non sono mancate le sorprese, arrivare soprattutto dal campo di Ferrara, dove la Suncini Ariosto ha sconfitto inaspettatamente il Brixen, rinforzatosi durante l’estate, cui non bastano le 10 reti di un’ispirata Giada Babbo. Ha cominciato bene invece la Mechanic System Oderzo, giustiziera in trasferta per 30-23 del Casalgrande Padana, con il Cassano Magnago che esce vittorioso da confronto con Leno per 23-21. Debutto vincente invece per la neo-promossa Alì Mestrino, capace di sconfiggere senza troppa fatica il Nuoro per 29-20. Turno di riposo per la campionesse in carica della Jomi Salerno. I risultati di oggi: sabato 14 settembre ORARIO PARTITA LIVE RISULTATO MATCH REPORT h 17:30 Suncini Ariosto Ferrara – Südtirol Brixen Guarda 23-22 Download PDF h 18:30 Casalgrande Padana – ...

Isolasport : Raimond Sassari e Hac Nuoro di nuovo in campo: per entrambe sarà esordio casalingo in campionato - SienaFree : Pallamano Serie A: Eppan Appiano-Ego Handball Siena, la presentazione di coach Fusina -