NICCOLÒ FABI Io sono l' altro | la crisi dell' empatia | sulle tracce di Rimbaud

NICCOLÒ FABI torna con il nuovo singolo Io sono l'altro : Niccolò Fabi torna con il nuovo singolo Io sono l'altro ."Esiste un'espressione "In Lak'ech" che nella cultura Maya non e' solo un saluto"

Io Sono L’Altro è il nuovo singolo di NICCOLÒ FABI da Tradizione E Tradimento (video e testo) : Il nuovo singolo di Niccolò Fabi è Io Sono L'Altro. L'artista romano torna con un inedito a tre anni da Una Somma Di Piccole Cose e a due dal Best Of Diventi Inventi con il quale ha festeggiato i primi 20 anni di carriera. Il brano porta la firma di Niccolò Fabi e dei suoi produttori, Roberto Angelini e Pier Cortese. Nel testo, si riscontrano tutti i temi cari all'artista capitolino, così come racconta nella nota in cui racconta del singolo ...