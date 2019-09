Laura Pausini testimonial delle bambole per i malati oncologici

Laura Pausini e Biagio Antonacci annunciano nuovi progetti dopo il tour negli stadi : Biagio Antonacci e Laura Pausini annunciano nuovi progetti. Contrariamente a quanto avevano dichiarato alla fine del tour, i due artisti starebbero preparando qualcosa di molto speciale per i fan, come hanno annunciato sui loro canali social. Non è ancora certo quale sia il campo d'azione dei due colleghi e amici. Escluso l'album, che avevano già dichiarato di non aver intenzione di incidere, rimane ampio spazio per altri progetti congiunti ...

Ascolti TV | Sabato 31 agosto 2019. Le Teche con Al Bano e Romina al 14.6% - male Laura Pausini al Circo Massimo (6.8%). Juventus-Napoli 10.95% : Al Bano e Romina Su Rai1 TecheTechetè Superstar – Romina e Al Bano: Una Storia d’amore senza fine ha conquistato 2.649.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 Laura Pausini Circo Massimo ha raccolto davanti al video 1.066.000 spettatori pari al 6.8% di share. Su Rai2 Bello, Perfetto, Killer ha interessato 1.026.000 spettatori pari al 5.7% di share e Bull è stato seguito da 941.000 spettatori (6.3%). Su Italia 1 Tarzan ha intrattenuto ...

Scaletta del concerto di Laura Pausini al Circo Massimo su Canale5 il 31 agosto : Il concerto di Laura Pausini al Circo Massimo su Canale5 sarà in replica il 31 agosto. Torna quindi sul piccolo schermo la musica dell'artista di Solarolo, prima donna a calcare il palco della grande location romana storicamente riservata agli artisti uomini e al genere rock. Il live che sarà trasmesso dall'ammiraglia Mediaset è quello del 21 luglio 2018, data nella quale Laura Pausini ha tenuto la prima delle due date con le quali ha ...

Laura PAUSINI/ 'Voglio vivere una vita normale' e ricomincia dal cagnolino Lila : A un anno dal successo del Circo Massimo, LAURA PAUSINI torna a vivere normalmente. Su Instagram le giornate in compagnia del cane Lila.

Laura Pausini si svela : “Ecco cosa amo fare in vacanza” : Laura Pausini rivela ai suoi fan: “Ecco cosa amo far di più durante le vacanze” Eh si, per Laura Pausini le vacanze sono ancora in corso. Del resto la cantante romagnola se l’è proprio meritate visto il grande lavoro che ha fatto per il tour con Biagio Antonacci. Che cos’ha fatto la nostra amata cantante […] L'articolo Laura Pausini si svela: “Ecco cosa amo fare in vacanza” proviene da Gossip e Tv.

Addio a Fabio Muroni - il “piccolo guerriero” che combatteva con la sindrome di West. La rete e molti artisti si erano mobilitati per lui : la foto con Laura Pausini : Fabio Muroni è morto. Il “piccolo guerriero” originario della provincia di Lodi, che ha combattuto per 14 anni contro la sindrome di West e una tetraparesi spastica, encefalopatia di probabile origine dismetabolica, si trovava in Liguria assieme ai genitori. La storia e il calvario di Fabio erano diventati virali online nel 2008 dopo che la sua mamma e il suo papà avevano rivolto alla comunità lodigiana un appello in forma di aiuto economico per ...

Sindrome di West - morto Fabio Muroni/ Il piccolo guerriero che amava Laura Pausini : Sindrome di West, morto Fabio Muroni: si è spento a 14 anni il ragazzino lodigiano che dalla nascita lottava contro una gravissima malattia

Laura Pausini sempre più magra : l’ultimo scatto lascia i fan a bocca aperta : Laura Pausini, la cantante italiana più amata nel mondo (e anche in Italia) è una vera star. Amatissima per la sua voce ma anche per la sua simpatia e spontaneità, Laura Pausini è da sempre in lotta con il suo peso. La Pausini è una donna che, come tante, tende a ingrassare perciò nella sua vita ha seguito moltissime diete per arrivare al peso forma. Da sempre Laura Pausini è in lotta con i chili di troppo. Ma è anche normale che sia così: ...

Techetechetè/ Da Gianna Nannini ad Elisa e Laura Pausini - "Ah - l'amore" tema di oggi : Ecco le anticipazioni della puntata di Techetechetè in onda nell'access prima time della rete ammiraglia di Casa Rai, la lista dei protagonisti di oggi.

Laura Pausini : la figlia Paola è cresciuta ed è un vero splendore : È nata l’8 febbraio del 2013 ed era stata proprio Laura Pausini ad annunciare il lieto evento sui social: “Io e Paolo (Carta ndr) siamo felici di annunciare la nascita della nostra piccola Paola. Il suo nome è l’unione dei nostri nomi e simbolo del nostro amore”. Oggi Paola ha sei anni e la cantante ha deciso di pubblicare una foto che la mostra in tutta la sua bellezza. Una rarità, visto che la Pausini è sempre molto attenta alla privacy della ...