Attore perseguitato da una stalker cinquantenne russa

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 14 settembre 2019) Andrea Pegoraro Francesco Castiglione, che ha recitato in Don Matteo e Un passo dal cielo, è statodalla donna per un anno con pedinamenti sotto casa e proposte hot “Mi piaci”, “Sei bello”, “Ti vorrei sposare” ma anche proposte a sfondo erotico. Vittima di queste frasi l’di fiction Francesco Castiglione, che giovedì notte ha fatto arrestare dai carabinieri unadi nazionalità. Secondo quanto riportato dal Messaggero, la donna stava molestando l’siciliano già da diverso tempo con pedinamenti e appostamenti sotto casa, in una villetta di Morena, alle porte di Roma. Laaveva fatto bigliettini d’amore con frasi semplici ma anche proposte hot e la richiesta di sposarla. Era stata denunciata per la prima volta un anno fa da Castiglione, il quale aveva cercato di calmarla e l’aveva invitata a farsi aiutare la sua ...