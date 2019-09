Altopascio | inaugurata la foresteria affacciata sugli scavi archeologici | un ponte ideale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2019) Un ostello sulla via Francigena, a due passi da un sito archeologico: a Badia Pozzeveri, frazione diin provincia di Lucca, è nato l’Hostal Badia, unaaccanto all’antica abbazia di San Pietro,tra i pellegrini di oggi e quelli che nei secoli hanno percorso la via che portava a Roma. Una località ricca di storia, sede della prima scuola internazionale d’Italia per lo scavo antropologico di sepolture, dove si studiano le abitudini e lo stile di vita dei nostri antenati: cosa mangiavano, cosa bevevano, di cosa si ammalavano. L’ostello, inaugurato il 7 settembre, è gestito dall’associazione no profit Iniziativa turistica, che aiuta disabili e richiedenti asilo nell’inserimento lavorativo. “La nostra volontà è valorizzare quest’area in modo permanente – commentano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore alla cultura e al turismo, Martina ...

