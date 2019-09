A Palazzo Madama l’omaggio a Napoli con Autieri e Ranieri

Governo Conte 2 - il giorno della fiducia al Senato : Pd-M5s alla prova di Palazzo Madama. Ancora proteste leghiste contro Conte : Ottenuta la fiducia della Camera, il Governo Conte 2 si presenta alla prova del Senato. Se a Montecitorio la maggioranza era blindata (343 alla fine i sì), a Palazzo Madama la questione è leggermente più intricata. Sulla carta Giuseppe Conte può contare su 168 voti: oltre ai 106 del M5S (tolto Gianluigi Paragone), ai 50 del Pd (oggi Matteo Richetti ha annunciato che non voterà a favore) e ai 4 di LeU, dovrebbero arrivare infatti altri 3 voti ...

Fiducia al Senato : il governo Conte II alla prova del voto di Palazzo Madama : Incassato l’ok alla Camera, l’esecutivo adesso ha pochi voti di vantaggio. L’esito intorno alle 18. Prenderà la parola anche Matteo Salvini. Emma Bonino dice «no»

Governo : Conte a Palazzo Madama per incontro con Casellati : Roma, 4 set. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è giunto a palazzo Madama per incontrare il presidente del Senato Elisabetta Casellati. Al suo arrivo a palazzo Madama, sceso dall’auto, Conte è stato fatto oggetto di un’isolata Contestazione di un uomo che ha gridato “A casa!”.L'articolo Governo: Conte a palazzo Madama per incontro con Casellati sembra essere il primo su CalcioWeb.

Quer pasticciaccio brutto di Palazzo Madama : Il dibattito di ieri al Senato che ha sancito la fine anticipata del governo Conte si è sviluppato secondo la sceneggiatura di un giallo. Non uno di quei gialli ad orologeria in cui il colpevole è sconosciuto fino all’ultima pagina ed è quello che nessuno si aspettava, ma una trama più noir o forse grottesca, in cui attorno a un “morto” ruotano diversi personaggi ognuno con qualche scheletro ...

Giuseppe Conte al Senato - i leghisti lo accolgono fuori da Palazzo Madama con "Buffone" e "Elezioni" : Accoglienza caldissima per Giuseppe Conte. Il premier poco prima delle 15 fa il suo ingresso al Senato, dove dovrà riferire sulla crisi in quello che forse sarà l'ultimo discorso prima delle sue dimissioni, ma fuori da Palazzo Madama si assiepano due claque distinte. I militanti del Movimento 5 Stel

Governo - senatori leghisti contestati a Palazzo Madama da attivisti del M5s : “Traditori - buffoni” : Al grido di “traditori, traditori” e “Buffoni, buffoni”, un piccolo gruppo – una ventina di persone – con alcune bandiere del M5s ha contestato i senatori leghisti all’ingresso del Senato di via San Luigi dei Francesi. L'articolo Governo, senatori leghisti contestati a palazzo Madama da attivisti del M5s: “Traditori, buffoni” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crisi di governo - fischi dei leghisti all'arrivo di Conte a Palazzo Madama : Alta tensione davanti al Senato all'arrivo del premier Giuseppe Conte qualche minuto prima delle 15: i militanti leghisti in presidio davanti a Palazzo Madama lo hanno accolto con fischi al grido...

Conte in Senato - la diretta video da Palazzo Madama : L'intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Senato è previsto a partire dalle ore 15:00 di oggi martedì 20...

Crisi di Governo - Senato si riunisce martedì alle 18 per decidere il calendario. Conte potrebbe riferire a Palazzo Madama il 20 agosto : La capigruppo del Senato ha deciso a maggioranza che l'aula si riunirà domani alle 18 per votare il calendario, e il 20 agosto l'assemblea potrebbe tornare a riunirsi per ascoltare le...

M5s - quer pasticciaccio brutto de Palazzo Madama : La telefonata dall’alto arriva poco prima che Giuseppe Conte parli in aula: “Lasciate i banchi vuoti”. È da Luigi Di Maio che arriva una decisione last minute che piomba sulla chat interna dei senatori 5 stelle ignari di tutto fino all’ultimo minuto. Di Lì a poco, nell’emiciclo del Senato si verifica una scena surreale. C’è il premier designato dai 5 stelle che accende il microfono per ...