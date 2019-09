Scompare nel nulla 22 anni fa | i suoi resti ritrovati con una ricerca su Google Earth

Pantelleria - turista padovano di 22 anni affitta la canoa e Scompare nel nulla : Da oltre 24 ore e apprensione sull'Isola siciliana per le sorti di un giovane turista padovano di 22 anni, Federico Merlo, scomparso nel nulla dopo essere uscito per un giro in mare davanti alla costa con la canoa appena noleggiata. L'imbarcazione è stata ritrovata tra gli svolgi insieme a un giubbotto di salvataggio.Continua a leggere

La figlia Scompare sul treno nel 1999 : venti anni dopo ritrova la famiglia : Era il 1999 quando Yulia si perse sul treno. Era con il papà e all’improvviso sparì dalla sua vista. Un mistero lungo venti anni. Oggi la ragazza, che all’epoca aveva quattro anni, è cresciuta e ha ritrovato la sua famiglia che fu a lungo accusata persino di averla uccisa. A raccontare la sua storia a lieto fine alcuni giornali britannici, tra cui “Mirror” e “The Sun”, che ne sottolineano anche l’elemento ...

Quarrata - Ilaria esce da casa per una passeggiata ma Scompare nel nulla : al via le ricerche : Ilaria Tofani, 40 anni di Quarrata, in provincia di Pistoia, è scomparsa dallo scorso lunedì 19 agosto. È uscita da casa per una passeggiata e non è più ritornata. A lanciare l'allarme sono stati i genitori, non vedendola rincasare. Al via le ricerche di forze dell'ordine, vigili del fuoco e Protezione civile. Utilizzato anche un elicottero per setacciare la zona.Continua a leggere

Magnate russo investe un uomo su uno scooter ma ha fretta - apre il suo portafogli e regala al malcapitato 4 mila euro in contanti - poi Scompare nel buio : In pochissimi mesi in Russia sono aumentati in modo considerevole le persone che hanno un conto in banca rilevante. I nuovi ricchi dell’Est stanno invadendo sempre più le nostre spiagge con yacht da mille e una notte e soggiornando in hotel extralusso. Uno di questi magnati russi in Versilia, stava percorrendo di notte una litoranea quando, per cause non ancora ben definite, ha investito uno scooter. L’auto sulla quale viaggiava il ...

Il Segreto - trame Spagna : Fernando Scompare nel nulla - Maria si salva dall'esplosione : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che tornerà in onda da lunedì 29 agosto su Canale 5. Nelle puntate in onda da lunedì 19 a venerdì 23 agosto in Spagna Maria Castaneda e Fernando Mesia saranno coinvolti nell'esplosione di un monastero abbandonato. Se la nipote di Donna Francisca si salverà per un pelo, il figlio di Olmo sarà dato per morto. Il Segreto: la scomparsa di Fernando Le ...

Turista francese Scompare nel Cilento. Dopo otto giorni ancora nessuna traccia : Ha chiesto soccorso con il cellulare dicendo di essere caduto e di essersi rotto le gambe, da allora non è stato più possibile rintracciarlo. ancora senza esito le ricerche

Esce per una passeggiata e Scompare nel nulla : appello su Facebook : Tito Gabriele, 85 anni, è svanito nel nulla da cinque giorni: c'è massima preoccupazione e chiunque abbia informazioni utili...

Ragazza con oloprosencefalia Scompare da resort : ritrovata dopo giorni nella giungla - è morta di fame : L’autopsia sul cadavere di Nora Quoirin, la 15enne scomparsa da un resort in Malaysia, ha stabilito che la giovane è probabilmente morta per la fame e lo stress, dopo aver trascorso sette giorni da sola nella giungla. Le autorità locali hanno riferito che la Ragazza, il cui corpo è stato ritrovato martedì, è morta “due o tre giorni fa” per “un’emorragia intestinale, possibilmente causata dalla fame prolungata o ...

Castel Gandolfo - cade dal materassino e Scompare nel lago : ricerche in corso : È andato col materassino in mezzo al lago, ma è caduto ed è scomparso inghiottito dall'acqua. Sono in corso le ricerche di un 33enne palermitano nel lago di Castel Gandolfo,...

Bologna - esce di casa e Scompare nel nulla : 46enne trovato morto tra i boschi : Il corpo della vittima è stato rinvenuto vicino a una scarpata a lato della strada provinciale 26, nel territorio del comune di Vergato. L'uomo, residente nella zona, era uscito di casa martedì ma non aveva più fatto ritorno. Erano subito scattate le ricerche concluse oggi con la tragica scoperta.Continua a leggere

Si tuffa nel mare e Scompare : giovane papà muore davanti ai figli piccoli : Il mare si prende un’altra vita. Quella di un giovane papà di 45 anni. Succede in Puglia, a Torre San Giovanni in provincia di Lecce. A quanto si apprende l’uomo, un turista francese è morto annegato. David Briere, questo il nome della vittima, è stato vinto dalla forza della corrente improvvisa. La tragedia si è consumata ieri. A quanto si apprende dai media locali, David Briere si era tuffato insieme ai figli piccoli per un bagno. Il mare, in ...