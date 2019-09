Questa è la Google Fotocamera dei Pixel 4 | ecco tutte le novità

Con Questa nuova gesture è più facile passare fra gli account di Google Contatti : Google Contatti fa un altro passo avanti verso la semplicità e l'immediatezza aggiungendo una nuova gesture utilizzabile per passare da un account a un altro nel caso in cui ce ne siano più di uno. L'articolo Con questa nuova gesture è più facile passare fra gli account di Google Contatti proviene da TuttoAndroid.

Con Questa nuova gesture è più facile passare fra gli account di Google Drive : Google Drive fa un altro passo avanti verso la semplicità e l'immediatezza aggiungendo una nuova gesture utilizzabile per passare da un account a un altro nel caso in cui ce ne siano più di uno.

Il primo AMA su Reddit dedicato a Google Stadia si terrà Questa settimana : C'è qualcosa che volete sapere su Google Stadia? Non siete soddisfatti delle varie informazioni presenti in rete? Ebbene, ci sono buone notizie per voi, perché il 19 luglio alle ore 19 si terrà il primo AMA di Stadia su Reddit.Se non volete porre domande per le quali esistono già delle risposte, vi riportiamo le informazioni già note sulla piattaforma:Che ne dite? Parteciperete al Reddit AMA questo venerdì?