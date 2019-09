Piacenza | autopsia conferma la versione di Sebastiani | ' Elisa è stata strangolata'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 13 settembre 2019) Si cerca ancora la verità che ha portato alla tragica morte diPomarelli. La giovane èritrovata morta solo la settimana scorsa, dopo dieci giorni di ricerche. Ad ucciderla Massimo. I due, di 28 anni lei e 45 anni lui, si erano ritrovati per un pranzo per poi sparire insieme tra le campagne piacentine. I risultati dell'Terminata, ieri sera, l'sul corpo diPomarelli. Dai primi risultati trapela che potrebbe essereta ladell'assassino. Il corpo, trovato in cattivo stato di conservazione, rivela chee molto probabilmente il corpo è stato per lungo tempo all'aria aperta. I medici legali, intanto, continuano a lavorare sulla relazione e sul completamento della ricognizione cadaverica. Il corpo della giovane piacentina non può essere sepolto fino a quando non saranno terminati gli esami da parte ...

