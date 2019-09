Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 13 settembre 2019) Vanno analizzate anche oggi 13, con grande attenzione, alcune novità riguardanti ilS8. Il motivo? Dopo avervi parlato di una nuovadurante il mese di agosto con un articolo specifico, oggi abbiamo preso atto di un ulteriore pacchetto software. Si tratta di un aggiornamento dal peso non indifferente, considerando il fatto che è stata superata la soglia dei 500 MB. Ragion per cui non siamo al cospetto del solito intervento sul fronte sicurezza, come si potrà facilmente immaginare. Al momento abbiamo solo segnalazioni da parte di utenti che hanno ricevuto l'aggiornamento in questione via OTA, anche se il changelog riesce quantomeno a fornirci delle informazioni preliminari sulla natura del pacchetto software. In particolare, si parla di un generico miglioramento per la, senza entrare nel dettaglio. Insomma, solo nelle prossime ore sapremo ...

OptiMagazine : Migliorerà la fotocamera con l’inaspettata patch per il Samsung Galaxy S8 del 13 settembre -