Meningite | una ragazza di 23 anni muore a Sassari

Mondo della moda in lutto - Alla Verber uccisa in vacanza da una Meningite fulminante : C’è un nuovo lutto che agita il Mondo della moda, che oggi perde una mente visionaria, geniale, moderna. È morta infatti Alla Verber, manager di origini russe. Aveva sessantuno anni ed era in vacanza proprio qui da noi, in Italia, precisamente a Forte dei Marmi, dove la donna si trovava con la figlia. A strapparle la vita una meningite fulminante che l’ha colpita in maniera letale nella sua stanza dell’hotel di lusso della Versilia. In pochi ...

Una turista russa è morta a Forte dei Marmi per una Meningite fulminante : È una sepsi meningococcica sierogruppo W quella che ha causato il decesso di una donna russa di 61 anni che, in vacanza in un albergo di Forte dei Marmi, era stata ricoverata all'ospedale Versilia prima di essere trasferita all'Ospedale del Cuore di Massa, dove è avvenuto il decesso. A seguito degli accertamenti effettuati dalla microbiologia di Lucca ieri è stata fatta la diagnosi di sepsi meningococcica, mentre nella giornata di oggi ...

Meningite - salgono a 10 i casi nelle Marche in un mese : tra di loro una bimba di 8 anni : Continua l'allarme Meningite virale nelle Marche, dove si sono registrati 10 casi nell'ultimo mese, di cui 6 solo a Senigallia. Lo ha reso noto l'Asur con una nota ufficiale. I pazienti hanno tutti di età compresa tra i 22 e i 40 anni e tra di loro c'è anche una bambina di 8 anni. Un caso anche a Palermo, dove una donna di 38 anni è stata ricoverata con febbre alta e mal di testa e ora è in gravi condizioni.Continua a leggere

Swami Codognola sarebbe morta per una Meningite fulminante : Swami Codognola sarebbe morta per una meningite fulminante. La 17enne, figlia dell’ex portiere del Chievo, era in vacanza in Grecia con la mamma Michela, il suo compagno Luca e una delle figlie di quest’ultimo. I primi disturbi, la febbre alta e i dolori muscolari, erano arrivati una settimana fa, in tre giorni poi la situazione è precipitata. Trasportata con urgenza su un aereo militare messo a disposizione dalla Farnesina dall’isola di ...