Lidia Schillaci a Tale e Quale Show 2019

Fonte : davidemaggio

(Di venerdì 13 settembre 2019)Tra i concorrenti dici sarà anche la cantante. Nata a Palermo, ma residente per tanti anni a Castellammare del Golfo (Trapani), la trentacinquenne si cimenterà nelle imitazioni del programma condotto da Carlo Conti.: chi èDopo aver studiato al conservatorio di Trapani,ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nella prima edizione di Operazione Trionfo,ntdi Italia1 condotto da Miguel Bosè. Da allora la siciliana ha affiancato sul palco grandi artisti come Eros Ramazzotti, Elisa e Max Pezzali. Ha scritto inoltre la colonna sonora del film Sbirri, interpretato da Raoul Bova, ed ha preso parte alla fiction di Canale5 Non smettere di sognare. Laè stata poi scelta da Samantha Cristoforetti per cantare in occasione del Flight Firenze, il ...

Alessandra_512 : @tanzistefania2 Non credo... a parte Lidia Schillaci LOL Comunque noi lo guardiamo quindi, se in caso, ti avviso in chat ?? - Manizer87 : Da stasera l'Italia (ri)scoprirà una voce fuori dal comune. Attendo questo momento da 17 anni. In bocca al lupo… - crescenzostwitt : Tra poco la bravissima Lidia Schillaci a #talequaleshow su RAI 1 -