Le asportano lo stomaco per errore | Ero uno scheletro | 2 chirurghi a processo

Le asportano una palla di capelli di 4 chili dallo stomaco - 17enne li mangiava durante l’intervallo a scuola : Una ragazza indiana è stata trasportata d’urgenza in ospedale perché aveva un blocco allo stomaco che non le permetteva di mangiare e le creava grossissimi problemi di salute. All’ospedale di Maharaja Yeshwantrao i medici hanno trovato tra lo stomaco e l’intestino della ragazza qualcosa d’incredibile. Una palla di capelli di quasi quattro chili. I medici hanno dovuto sottoporre la ragazza a un lungo e delicato intervento per fare in ...