Juventus | Sarri torna in panchina | “non è semplice restare fuori Lamentele eslcusione

Probabili formazioni Fiorentina-Juventus - Ribery dal primo minuto : dubbi a centrocampo per Sarri : Probabili formazioni Fiorentina-Juventus – La terza giornata di Serie A si apre al Franchi. Alle ore 15 di sabato si affrontano Fiorentina e Juventus. Una sfida sentitissima. Una rivalità storica tra le due società. Sarà la sfida delle prime volte: quella di Ribery che dopo due ingressi a partita in corso debutterà da titolare, quella di Sarri in panchina dopo la polmonite che lo ha tenuto lontano dal campo nelle prime due giornate. ...

Tardelli a Sarri : «Ora ti accorgerai che le vittorie della Juventus non erano figli di aiuti» : Marco Tardelli dedica a Maurizio Sarri la sua rubrica sulla Stampa. Il tecnico toscano è guarito dalla polmonite che lo ha colpito in estate è può finalmente esordi re sulla panchina della Juve nella gara contro la Fiorentina. Tardelli gli ricorda quanto scotta la panchina sulla quale sta per sedersi, una panchina abituata alle vittorie, una panchina da cui il suo predecessore è stato buttato fuori, dopo tante vittorie, per l’unica colpa ...

Juventus - novità per Sarri : il tecnico bianconero sarà regolarmente in conferenza stampa : Maurizio Sarri è pronto a debuttare sulla panchina della Juventus sabato al ‘Franchi’ nel match contro la Fiorentina. L’ex allenatore del Napoli, costretto a saltare le prime due giornate a causa di una polmonite, sarà regolarmente presente domani alle 12.30 nella consueta conferenza stampa della vigilia. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App ...

Fiorentina-Juventus - Montella conferma Boateng : doppia novità per Sarri : FIORENTINA JUVENTUS PROBABILI FORMAZIONI- La 3^ giornata scalda i motori e si prepara ad entrare nel vivo. Aprirà le danze la sfida tra Fiorentina-Juventus, match in programma sabato alle ore 15:00. Poche novità per Vincenzo Montella, il quale si affiderà al 4-3-3 con Boateng in posizione di centravanti. Chance dal 1′ per Ribery, il quale […] L'articolo Fiorentina-Juventus, Montella conferma Boateng: doppia novità per Sarri proviene ...

Juventus e Inter - sorridono Sarri e Conte : poker Ronaldo - tripletta Lautaro Martinez -VIDEO- : tripletta Lautaro Martinez- Cristiano Ronaldo scrive ancora una volta la parola “record” nella sua straordinaria carriera. Di fatto, dopo il poker rifilato alla Lituani nel match di ieri sera, l’attaccante della Juventus, con 25 gol in 33 partite, è il primo marcatore nella storia delle qualificazioni europee. Superati R. Kean, ex attaccante dell’Irlanda, e Suker, […] L'articolo Juventus e Inter, sorridono Sarri e ...

Verso Fiorentina-Juventus del 14 settembre : Sarri torna in panchina per guidare la squadra : La Juventus che affronterà la Fiorentina, vedrà il ritorno di Maurizio Sarri in panchina, il tecnico potrà così guidare i suoi giocatori nella delicata trasferta al Franchi. Sarà un impegno molto complicato per i campioni d'Italia in carica, di solito in queste sfide la squadra toscana si esalata trascinata anche dai loro tifosi. Maurizio Sarri torna in panchina a guidare la Juventus Maurizio Sarri, deve capire come ritroverà il gruppo dopo le ...

Fiorentina Juventus - Sarri pensa già al turnover? Ecco le possibili novità! : Fiorentina Juventus- Dopo la pausa Nazionali la Serie A si prepara a far ritorno. La Juventus farà visita alla Fiorentina nella complica trasferta del Franchi. Sarri potrebbe riflettere su alcune novità. Possibile un piccolo turnover in vista della delicata sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Szczesny confermato tra i pali, in difesa Danilo potrebbe […] More

Juventus - Sarri avrebbe deciso : vicino a CR7 il titolare è Higuain : La Juventus è al lavoro per prepararsi al match della terza giornata di Serie A contro la Fiorentina, gara in programma sabato 14 settembre alle ore 15:00. Dopo la polmonite che lo ha tenuto fermo per le prime due partite, Maurizio Sarri è tornato ad allenare a pieno regime. L'ex allenatore Chelsea è in attesa del ritorno dei suoi giocatori dalle nazionali per provare l'11 da mandare in campo al Franchi. Nelle prime due giornate, il tecnico ...

Juventus - Tuttosport : tra Sarri e Cristiano Ronaldo ci sarebbe 'il patto dei 40 goal' : La Juventus è pronta a preparare il match contro la Fiorentina, previsto per sabato 14 settembre alle ore 15:00. In attesa del rientro di tutti i nazionali, Sarri ha ripreso ad allenare a pieno regime e ha quindi recuperato definitivamente dalla polmonite che lo ha costretto a fargli saltare le prime due partite di Serie A. Il tecnico toscano, come scrive Tuttosport, ha un importante obiettivo in questa stagione, valorizzare il gioco offensivo ...

Juventus - sette gare in 23 giorni : Sarri ripartirà dal turnover e dalla certezza Douglas Costa : Questo è un lunedì di riposo per la Juventus che però da domani, martedì 10 settembre, riprenderà a lavorare in vista di un periodo molto intenso di partite. Infatti, i bianconeri giocheranno ben sette sfide in 23 giorni e dunque Maurizio Sarri dovrà attingere a piene mani dalla sua rosa per permettere a tutti di riposare. Da domani, la Juve inizierà a mettere nel mirino questo periodo così intenso e il tecnico toscano dovrà decidere se ...

Juventus - 7 gare in 23 giorni : Sarri ripartirà dal turnover e dalla certezza Douglas Costa : Questo è un lunedì di riposo per la Juventus che però da domani, martedì 10 settembre, riprenderà a lavorare in vista di un periodo molto intenso di partite. Infatti, i bianconeri giocheranno ben sette sfide in 23 giorni e dunque Maurizio Sarri dovrà attingere a piene mani dalla sua rosa per permettere a tutti di riposare. Da domani, la Juve inizierà a mettere nel mirino questo periodo così intenso e il tecnico toscano dovrà decidere se ...

Fiorentina-Juventus probabili formazioni - Sarri ha già deciso : ecco il tridente! : FIORENTINA JUVENTUS probabili formazioni- Mancano circa 6 giorni alla super sfida del Franchi tra Fiorentina e Juventus. Pochi dubbi per Sarri, il quale, salvo clamorosi colpi di scena, si affiderà ancora una volta al 4-3-3. In porta Szczesny, in difesa spazio per Danilo dal 1′, con De Sciglio ancora out. Bonucci e De Ligt agiranno […] More

Bernardeschi : 'La Juventus è il club perfetto per un allentatore maniacale come Sarri' : In queste settimane, la Juventus presta ben 12 giocatori alle nazionali. I giocatori impegnai sono davvero molti e fra questi ci sono gli azzurri Leonardo Bonucci e Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino ha parlato in una lunga intervista a Rai Sport. Bernardeschi ha parlato anche della Juve e della sua paternità. Il giocatore bianconero si è soffermato in particolare sulla concorrenza che c'è in bianconero: "Sappiamo che la Juventus ...

Juventus - Sarri avrebbe detto No all'acquisto di Boateng : A cinque giorni dalla chiusura del calciomercato, i bilancio per le squadre di Serie A è sicuramente soddisfacente, in particolar modo per quelle di vertice: Juventus, Napoli ed Inter hanno portato in Italia giocatori importanti, rispettivamente De Ligt, Lozano e Lukaku, arricchendo quindi il livello qualitativo del nostro campionato. Se però dal punto di vista degli acquisti i bianconeri sono stati esemplari, non si può dire altrettanto per le ...