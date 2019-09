Governo Conte al completo | decisi i 42 sottosegretari | metà sono M5s

Sottosegretari Governo Conte : ecco chi sono. Il giuramento lunedì : ecco i 42 i Sottosegretari del governo Conte che giureranno lunedì alle 10, a Palazzo Chigi: 21 i Sottosegretari M5s, 18 i Dem, 2 i rappresentanti di Leu, 1 del Maie: il...

Arriva la nomina dei 42 sottosegretari - la squadra del Governo Conte bis è al completo : Dopo un breve Consiglio dei ministri è Arrivata la lista dei 42 sottosegretari e vice ministri: fa il pieno il M5S, che porta a casa 21 sottosegretari e 6 vice, più di quelli di cui si era ipotizzato in questi giorni. Il Pd ne ottiene 18 più 4 vice, mentre Leu 2 e le Autonomie del Maie solo 1, senza vice ministri.Continua a leggere

Giuseppe Conte - il sondaggio devastante di Termometro politico : fiducia nel Governo e durata - condannato : "Quanta fiducia ha nel nuovo governo di Pd, M5s e LeU guidato da Giuseppe Conte?". Più chiaro di così, non si può. E il sondaggio di Termometro politico andato in onda a Coffee Break su La7 è tanto netto quanto brutale: nessuna, o quasi. Meno del 40% degli italiani si mostra ottimista nei confronti

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Settembre : Conte - Governo bifronte. Le luci – Primi passi in avanti con l’Europa per una politica rigorosa e umana sui migranti : Gran bazaar Urla nei wc e divani bollenti: la “fiera” dei sottosegretari La fiera degli strapuntini è finita (pare), evviva la fiera. I partiti giallorossi, quelli che “prima i temi poi le poltrone”, dovevano chiudere ieri la tela dei sottosegretari, in tempo per nominarli nel Consiglio dei ministri. Invece dovrebbero aver finito stanotte e di Cdm ce ne vorrà un altro oggi, alle 9.30. E sarà la […] di Luca De Carolis Le ...

**Governo : Salvini - ‘Conte? ha una doppia faccia - non l’avevo capito’** : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Io ho conosciuto una persona diversa, poi quando parlava al Senato ho capito che Conte non mi sopportava. Ha un doppia faccia e questo, è un mio torto, non lo avevo intuito”. Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4. L'articolo **Governo: Salvini, ‘Conte? ha una doppia faccia, non l’avevo capito’** sembra essere il primo su Meteo Web.

?Governo - nodo sottosegretari : Conte in pressing - domani mattina cdm alle 9.30 : È prevista per domani mattina alle 9.30 una riunione del Consiglio dei ministri. Lo si apprende da fonti di governo. In Cdm è attesa la nomina dei nuovi sottosegretari. La trattativa...

Governo - sondaggi : Lega al 33% - Pd 23% - M5S 19%. Conte leader che riscuote più fiducia : È Giuseppe Conte il leader che riscuote maggiore fiducia in Italia. A dirlo è un sondaggio condotto da Emg Acqua per la trasmissione di Rai3 Agorà, secondo il quale il 43% degli...

Conte2 - Scanzi : “Di Maio? Da Floris era entusiasta del Governo come Vittorio Feltri quando va dall’urologo. O ci crede o stia a casa” : “governo Conte bis? Io lo chiamo ‘governo Mazinga’, per via dell’unione tra Di Maio e Zingaretti. Ha migliaia di punti i deboli che rende tutti perplessi, ma è forse l’ultima stazione prima del precipizio chiamato Salvini, Meloni e altre frattaglie residuali di destra. Se, però, fai un governo del genere, con tutte le sue difficoltà, ci devi credere. Altrimenti stai a casa”. E’ il commento del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, ...

Governo Conte bis - in arrivo la lista dei 42 sottosegretari : le nomine proposte da M5s - Pd e Leu : Giuseppe Conte ha chiesto di chiudere la partita dei 42 sottosegretari al più presto, ma la lista sembra non essere ancora pronta. Per le nomine M5s, Pd e Leu hanno comunque in mente molti nomi e alcuni sembrano già certi di entrare nel Governo. Ecco chi sono i papabili per entrare a far parte dell'esecutivo Conte 2.Continua a leggere

Sottosegretari Governo Conte bis : il premier “lista prima possibile” : Sottosegretari governo Conte bis: il premier “lista prima possibile” La crisi di governo si è definitivamente esaurita il 10 settembre, giorno nel quale il nuovo esecutivo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto da M5S, PD e LeU è ha incassato la fiducia a palazzo Madama. Una maggioranza di 169 senatori (tra questi, il senatore a vita Mario Monti) che permette all’esecutivo di cominciare a lavorare sul programma stilato dalle ...

Governo Conte 2 - il mix giallorosso non produrrà niente di verde. Purtroppo : Erano davvero prevedibili, e previsti, i primi sbandamenti a sinistra del nuovo Governo sulle Infrastrutture, affidate alla vice di Nicola Zingaretti Paola De Micheli, e le prime incertezze sui cosiddetti Sad (sussidi ambientalmente dannosi), che il ministero per l’Ambiente Sergio Costa valuta in almeno 15 miliardi di euro, mentre i tecnici di via XX Settembre e il nuovo ministro dell’Economia Roberto Gualtieri si accingerebbero a ...