Gli Strawberry Fields dei Beatles aprono ai visitatori | la sorella di Lennon | “John

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 13 settembre 2019) Dietro la psichedelica, malinconica e monumentale canzone dei Fab Four c'era tutta l'infanzia di John, e proprio per questo dal 14 settembre glideisaranno visitabili dal pubblico. La battaglia è stata portata avanti da Julia Baird,di Johnnonché presidente onoraria delloField Project, che finalmente vedrà la luce. Lungo Beaconsfield Road nel quartiere Woolton, a Liverpool, sorge il cancello rosso dell'ex orfanotrofio gestito da Salvation Army sin dal 1934. Quando era piccolo, Johnera solito scavalcare le mura di cinta e giocare insieme ai suoi amici a nascondino. La casa dell'infanzia dell'ex, infatti, si trova poco distante dall'ingresso. La struttura, oggi, ospita un edificio elegante, moderno e pieno di luce, diversamente dal fabbricato in stile gotico che era presente durante l'infanzia di ...

OptiMagazine : Gli Strawberry Fields dei @thebeatles aprono ai visitatori, la sorella di @johnlennon: 'John sarebbe felice'… - Spettakolo_mag : Per la prima volta #StrawberryFields sarà aperto al pubblico - strawberry_710 : RT @EricaDoddo: @Alice_Vogue L'amore non ha età, gli abbracci scaldano il cuore.. ???????????????????????????? -