Dal token all’open banking | tutto quello che bisogna sapere

Chiavetta token conto corrente addio Dal 14 settembre - il cellulare sarà obbligatorio : Si avvicina ormai a grandi passi la 'rottamazione' della Chiavetta token che permette di accedere e di operare sul proprio conto corrente tramite Internet banking. In ottemperanza alla nuova direttiva europea, infatti, dal 14 settembre del 2019 per accedere al proprio conto corrente, per visualizzare il saldo e per effettuare operazioni dispositive, sarà necessario possedere il telefonino. Payment services directive 2, per ora la rivoluzione è ...