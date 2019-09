Spazio e difesa dell’ambiente | un binomio sempre più stretto

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019) Sguardi elettronici che vegliano costantemente sullo stato di salute della Terra e ne osservano tutte le caratteristiche (vegetazione, terreni, acque territoriali, ecc…) ad ogni latitudine: sono questi i compiti dei satelliti che operano nel settore Osservazione della Terra, fornendo dati utili e applicazioni per cercare di porre un freno alle bizzarrie del cambiamento climatico e per amministrare con oculatezza un patrimonio ambientale divenutopiù precario. Le impennate del clima e, a seguire, una gestione avventata dei territori, sono tra i fattori principali di tante catastrofi naturali avvenute negli ultimi anni e che purtroppo – spiega Global Science – non accennano a diminuire, come mostra la recente situazione della foresta amazzonica. Non è un caso, quindi, che temi così delicati siano al centro di numerose attività di ricerca e applicative portate avanti ...

ActionAidItalia : ?????@luchaysiesta è un luogo storico per la difesa dei diritti delle donne. Chiediamo al Comune di @Roma di valutar… - DentiRotti : RT @DentiRotti: @Malcom10935321 @VeroDeRomanis @TribvnvsPlebis @Corriere Potere dei 3 vicepresidenti più ampio in questa commissione. Segna… - n9ve2 : @RomaRadio @rudiroma27 @lorenzo_censi @ValeAlb @PFonsecaCoach ...altro motivo della difesa a 3 è proprio chiudere i… -