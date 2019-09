Roma | trova diciottenne impiccata e con le mani legate in un' area giochi Scientifica sul

Roma - trovato morto l'attore Federico Palmieri : aveva 41 anni. L'ultimo film con Mastandrea : È morto a Roma Federico Palmieri, attore cinematografico e teatrale. L'artista di 41 anni, nato e cresciuto nella zona di piazza Bologna è stato trovato impiccato con una corda alla...

Polizia trova centrale spaccio in officina meccanica : arrestato 44enne Romano : Roma – La Polizia di Stato sgomina una centrale di spaccio nascosta in un’officina meccanica. arrestato il titolare, sequestrati 86.150,00 euro in contanti, 7 panetti di hashish e oltre 100 grammi di cocaina. Sono stati gli agenti del Commissariato Esposizione, dopo un’accurata indagine, ad individuare un’officina meccanica in zona Prati, usata come copertura per lo spaccio di cocaina e hashish. A finire in manette per ...

Da Sassari a Roma minacciando suicidio : ritrovata donna scomparsa : Roma – Ieri pomeriggio e’ stata ritrovata indenne una cinquantaseienne di Sassari scomparsa il 3 settembre. La donna affetta da sindrome depressiva con tendenze suicide si trovava presso una struttura di Olbia. Si’ e’ allontanata volontariamente per arrivare a Roma. Giunta nella Capitale ha telefonato il 112 dicendo di volersi suicidare. Sono subito partite le ricerche da parte della Centrale operativa e territoriale dei ...

Scomparso in Brasile - Luca Romania è stato ritrovato carbonizzato : È Luca Romania, 41 anni, bolzanino, l'italiano trovato carbonizzato lo scorso 25 agosto nel comune di Simäes Filho, nella regione metropolitana di Salvador, in Brasile. Luca, da 17 anni residente in Brasile, dove era sposato con una cittadina di Bahia, era Scomparso lo scorso 24 agosto, un giorno prima del ritrovamento del corpo.Continua a leggere

Selvaggia Roma 'Ho trovato l'amore'/Il caso Francesco Chiofalo le regala la rivincita : Selvaggia Roma 'Ho trovato l'amore', la rivelazione sui social dopo il caso Francesco Chiofalo che le regala la rivincita

Calciomercato - le notizie di oggi – Napoli e Torino scatenate - la Roma trova un muro : MERCATO Napoli – Si muovono gli azzurri tra entrate e uscite. Ufficializzata la cessione di Ounas al Nizza (prestito con diritto di riscatto), mentre si attende quella di Llorente, che oggi è arrivato nella città partenopea per effettuare le visite mediche. L’attaccante, che si trasferirà a parametro zero, riceverà un ingaggio 2.5 milioni di euro. (L’ARTICOLO COMPLETO) MERCATO Torino – Mancava solo ...

Trovata morta in una casa piena di gas a Roma - si cerca il compagno : Una Romana di 59 anni è stata Trovata morta in casa in zona Acilia, nel quadrante sud di Roma. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto ieri nel suo appartamento saturo di gas dai carabinieri di Ostia. Al momento gli investigatori ipotizzano un omicidio-suicidio. Si cerca il compagno della donna. In casa è stato trovato un biglietto in cui lasciava intendere la volontà di farla finita. È ...

Sorteggi Europa League 2019 - la Lazio trova gli scozzesi del Celtic. Roma contro Borussia Moenchengladbach e Basaksehir : Anche Roma e Lazio hanno scoperto quali saranno i loro avversari nella prossima edizione dell’Europa League. Dall’urna di Montecarlo, dopo l’assegnazione dei gironi di Champions League di giovedì, escono squadre di livello per le due società capitoline che partivano entrambe come teste di serie. I biancocelesti, inseriti nel gruppo E, si scontreranno con i Celtic Glasgow, vincitori del campionato scozzese, e i francesi del ...

Roma - arriva lo speed date per lettori : come trovare l’anima gemella grazie a Tolstoj : Ai Giardini di Castel Sant'Angelo, nella Capitale, ritorna il ControFestival, dove i lettori forti potranno avere un appuntamento al buio a partire da un grande classico della letteratura o di un grande autore. "Dostoevskijana cerca Tolstojano per passare notti bianche": così lo speed date letterario rimette al centro il lettori.Continua a leggere

Roma - 41enne trovato senza vita tra i rifiuti a Ponte Mammolo : fermato un uomo di 66 anni : Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questa mattina intorno alle ore 7:00 in zona Ponte Mammolo a Roma, alla periferia nord della Capitale, non lontano dalla stazione della metropolitana di Rebibbia. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, la vittima è un uomo di 41 anni, Valerio Tomassini, molto conosciuto in zona. A ritrovare il corpo esanime dell'uomo sarebbe stato un passante, che ha visto due gambe spuntare dai ...

