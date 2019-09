Moby | risultati in crescita grazie a aumento merci e passeggeri

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019) Roma, 12 set. (AdnKronos) – Con un ebitda che balza da -8,8 a più 47,8 milioni (con Ifrs16) e ricavi complessivi incrementati di 20 milioni e una ottimizzazione di costi e razionalizzazione flotta, il Gruppoha presentato oggi il bilancio semestrale che registra conti in netto miglioramento, sui quali hanno inciso in modo determinante la conferma del trend positivo per quanto riguarda isulle sue navi ferries passati indel 3,5% e l’incremento dei ricavi totali derivanti da un settoreche ha beneficiato di una attenta politica comale di consolidamento delle posizioni.Complessivamente i ricavi del semestre del Grupposono tornati ad attestarsi sopra quota 253,6 milioni, con unadell’8,7% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.Hanno contribuito al miglioramento anche fattori come ...

