Miley Cyrus e Kaitlynn vivono insieme a New York Una fonte | Miley sta andando avanti

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 12 settembre 2019) L'amore è sbocciato da poco ma è già una cosa seria. Secondo il giornale People le due ragazze vivrebberoa New. Entrambe hanno divorziato da poco. “The show must go on” sembra essere il nuovo motto di. La cantante è reduce dalla separazione dal marito Liam Hemsworth, ma non sembra affatto stare male. La ex stellina Disney ha già al suo fianco un nuovo amore, la bloggerCarter, anche lei divorziata dopo appena14 mesi di matrimonio.Dopo una “bollente” vacanza in Italia,Carter continuano a starenella Grande Mela e secondo quanto riportato dalla rivista People le due ragazze vivrebbero già sotto lo stesso tetto.La cantante non ha mai voluto etichettare i suoi sentimenti: “Per tutta la mia vita, non ho capito il mio genere e il mio orientamento sessuale. Ho sempre odiato la parola ‘bisessuale’, perché questo è come se mi ...

sedursi : Ho appena letto in tl che miley cyrus è sopravvalutata............ ma come state messi - ConventoLonato : A - jenlisaswasabi : RT @jenlisaswasabi: ma cos’ha di speciale questo look da appena uscita dalla doccia che ha fatto dire all’hairstylist di miley cyrus “si, f… -