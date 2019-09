Lotto e SuperEnalotto | estrazioni di Settembre 2019

Previsioni SuperenaLotto del 12-09-2019 con 5 colonne : Previsioni Superenalotto del 12-09-2019, proposta di 5 colonne più superstar, valide per tre concorsi a partire dalla data odierna. Le Previsioni Superenalotto del 12-09-2019 proposte in questa pagina, sono state elaborate su base statistica, le colonne in gioco sono cinque più il relativo numero superstar. Il nuovo jackpot per il concorso numero 110 del 5 Settembre è di 63.900.000,00 euro. […] L'articolo Previsioni Superenalotto del ...

SuperenaLotto - la vincita record da 209 milioni di euro non è ancora stata riscossa : a Lodi nessuno sa chi è il fortunato vincitore : È il vincitore più fortunato della storia della lotteria in Italia, eppure non si è ancora presentato per ritirare il premio. A quasi un mese dall’estrazione che gli ha fatto aggiudicare la cifra record di oltre 209 milioni di euro, colui o colei che possiede la schedina con la sestina decisiva ancora non si è fatto avanti e a Lodi, città dove si trova la tabaccheria in cui è stato venduto il tagliando, nessuno ha idea di chi possa essere, ...

Estrazione SuperenaLotto del 10-09-2019 : Estrazione Superenalotto del 10-09-2019, ecco la sestina vincente, jolly e superstar, estratti nel concorso numero 109 di martedì. Estrazione Superenalotto del 10-09-2019 di sabato– il Jackpot è di 63.900.000,00 € Combinazione Vincente Jolly SS 15 16 21 49 50 83 20 22 – La prossima Estrazione sarà effettuata giovedì 12 Settembre 2019 Di seguito i numeri più ritardatari e frequenti […] L'articolo Estrazione Superenalotto del ...

Lotto/ Estrazioni oggi SuperenaLotto - 10eLotto 10 settembre 2019 : i numeri vincenti! : Estrazioni LOTTO, SuperenaLOTTO e 10eLOTTO numeri vincenti di oggi 10 settembre, concorso Sisal n.109/2019: ultime notizie, aggiornamenti e vincite.