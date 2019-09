La grande sinfonia di una piccola stella antica | una subnana calda decisamente particolare

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019) HD4539 è una, una classe di stelle abbastanza rare che hanno un’evoluzione peculiare: quando sono vicine alla fase di massima espansione di gigante rossa perdono gran parte del loro inviluppo diventando stelle relativamente piccole, con raggi tipici pari al 20% del raggio del Sole, ed estremamente calde, con temperature effettive attorno ai 25-30mila gradi Kelvin. Applicando le tecniche dell’astrosismologia ai dati del telescopio spaziale Kepler della NASA, un team di ricercatori guidato da Roberto Silvotti, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, è riuscito a registrare ed analizzare le complesse oscillazioni di questo astro con un livello di dettaglio mai raggiunto prima. L’astrosismologia studia la propagazione delle onde sismiche all’interno delle stelle, analogamente a quello che la sismologia fa per lo studio della struttura interna del nostro pianeta, ed è ...

