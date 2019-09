De Laurentiis | «Il Comune ha avuto tre mesi per rifare gli spogliatoi | io avrei impiegato

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 12 settembre 2019) Nella querelle sulloo del Napoli allo stadio San Paolo, non poteva mancare la voce di Aurelio De. Il presidente ha parlato a Sky Sport: «Non sono polemiche ma lamentele che porto avanti da quindici anni. Ilhatredi tempo pergli. Io cimesso 10-15 giorni» «Non posso sostituirmi alnel fare i lavori, la legge non me lo consente, In questi quindici anni ho continuato a fare manutenzione. Installammo noi, a nostre spese, i tornelli. Il rimborso è avvenuto dopo nove anni e forse nemmeno totalmente. Ancora oggi noi aiutiamo l’amministrazione comunale, anche se ci dicono che non possiamo farlo o che è possibile solo di nascosto. È ridicolo». L'articolo De: «Ilhatrepergli, io15 giorni» ilNapolista.

