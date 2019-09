Catania | botte e minacce alla ex davanti ai figli | “Se ti vedo con un altro ti stacco la

Fonte : fanpage

(Di giovedì 12 settembre 2019) A Misterbianco, nel Catanese, un ventitreenne è stato arrestato per atti persecutori e tentata estorsione nei confronti della ex fidanzata di ventuno anni. Dal rapporto tra i due giovani, rimasti insieme per cinque anni, sono nati due bambini. Lei poi ha interrotto la loro relazione a causa della tossicodipendenza del compagno.

