Uccise ex, ergastolo dopo la Cassazione

per Vincenzo Capuano, l'uomo che speronò la macchina,e poi chiede fuoco alla sua ex ragazza, Sara Di Pierantonio, 22 anni, il 29 maggio del 2016 in via della Magliana, a Roma. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Appelloche laaveva disposto, nell'aprile scorso, un nuovo processo di secondo grado, ritenendo il reato di stalking non assorbito da quello di omicidio, come invece fatto nel corso del primo processo di appello, che si era concluso con una condanna a 30 anni di carcere per l'omicida.(Di mercoledì 11 settembre 2019)