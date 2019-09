Sottosegretari | appetiti e coltelli

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Tesoro, Mise, Interno. E poi le deleghe della presidenza del Consiglio. A poche ore dal Consiglio dei ministri convocato per giovedì alle 15 la scacchiera di viceministri eè tutt’altro che completa. Tra liti furibonde e veleni, premi e compensazioni, equilibri territoriali da mantenere, Partito democratico e Movimento 5 stelle stanno provando a chiudere secondo i desiderata del presidente del Consiglio. “Giovedì va chiuso tutto”, il messaggio recapitato da Giuseppe Conte ai due partiti. Quando nel primo pomeriggio inizia a circolare l’ipotesi di un rinvio a martedì, i telefoni dei leader iniziano a suonare all’impazzata, e riparte la corsa per completare la squadra, ma l’arrivo sembra al momento incerto. Giovedì mattina il premier ha convocato un vertice, per cercare di far quadrare tutto ...