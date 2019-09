Sinéad O' Connor torna in tv con abiti islamici e un intenso live di ' Nothing Compares 2 U'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Sono passati più di cinque anni dall'ultima esibizione dal vivo della tormentata cantanteO’. La cantante 52enne irlandese affetta da bipolarismo è stata ospite di RTE, la più importante TV irlandese, nel programma "The Late Late Show" per una potente e mistica esibizione del suo più grande successo, la meravigliosa "2 U". La canzone, tra le più famose degli anni '90 e non solo, fu scritta da Prince per un suo album ma, successivamente, fu donata aper il suo secondo album "I Do Not Want What I Haven't Got", che fu un successo e vendette oltre 7 milioni di copie. ...

ilpost : Non si esibiva da cinque anni, e ha dedicato la canzone a Prince, che l’aveva scritta e composta - OndaMusicale : Sinead O'Connor: canta 'Nothing Compares 2 U' indossando il velo islamico racconta la sua scelta religiosa - ItaliaNotizieOL : RT @ilpost: Non si esibiva da cinque anni, e ha dedicato la canzone a Prince, che l’aveva scritta e composta -