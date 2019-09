Sevmi Fernando a Vieni da Me fa una confessione a Caterina Balivo

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 11 settembre 2019)da Me,dopo gli insulti razzisti: “La diversità un punto di forza” Ospite nella puntata dida Me di mercoledì 11 settembre, la terza classificata a Miss ItaliaTharukaha raccontato la sua avventura al concorso di bellezza. La ragazza padovana si è contraddistinta dagli insulti razzisti che le sono state rivolte sui social. Ha genitori dello Sri Lanka e qualcuno non le ha perdonato il fatto della partecipazione a Miss Italia, ritenuta non ‘conferme’ ai canoni della bellezza italiana.Tarukaha spiegato adi non aver considerato gli insulti razzisti ma di essersi preoccupata per la madre: “Gli insulti? Io vado avanti per la mia strada, la diversità è un punto di forza”. Bella e molto affascinante,Tharukaavrà sicuramente un futuro brillante nel mondo dello ...

