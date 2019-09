Se ti sembro lunatica | forse sono soltanto molto stanca

Fonte : dilei

(Di mercoledì 11 settembre 2019) La verità è che dietro al nervosismo e alle reazioni di impulso,spesso si nascondetanta stanchezza. Eppure le persone, preferiscono etichettarci, a noi donne, come lunatiche. Perché nonostante al giorno d’oggi abbiamo conquistato una forte indipendenza economica, personale ed emotiva, sembra proprio che un crollo, non ci sia concesso. Nonostante le lotte, da generazioni per la parità dei sessi, nell’immaginario comune la donna deve essere perfetta e no, a noi purtroppo non è consentito crollare o sbagliare. Ecco perché alcuni atteggiamenti di rabbia, nervosismo o reazioni apparentemente dettate dall’impulsoetichettate dal resto del mondo: ci chiamano lunatiche, in realtà siamostanche. Nonostante l’apparente status di parità dei sessi, molte responsabilitàancora affidate alle donne: la cura della casa, la crescita dei bambini. E senza cadere ...

